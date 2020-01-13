Antalya’da üst geçitte ceketini yürüyen merdivene kaptırıp düşen alkollü vatandaş polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ayıltıldı. Şans eseri yaralanmayan şahıs, sağlık kontrolü sonrası arkadaşlarıyla birlikte taksiye bindirilip evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.40'da Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mehmet P. (55) evine gitmek üzere bulvar üzerindeki üst geçide geldi. Aldığı alkol nedeniyle güçlükle ayakta durabilen Mehmet P., ceketini yürüyen merdivene kaptırdı. Vatandaşların yardımıyla ceketinin yırtılması ile kurtulan Mehmet P., hemen üst geçidin üzerine alındı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet P.'nin durumunun iyi olduğunu belirledi. Mehmet P., polis ve sağlık ekipleri tarafından asansörle zemine indirildi. Polislerin desteğiyle ayakta durabilen Mehmet P, daha sonra arkadaşıyla birlikte taksiyle evine gönderildi.

Alkollü şahsın yanında olan Can Karayel, "Mehmet'i düşerken tutmaya çalıştım. Arkadaşım birden merdivenin başında düştü. Düşerken ceketi mi sıkıştı bilmiyorum” dedi.

ANTALYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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