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Hem sağlığına hem de annelik hayaline kavuştu

DHA

ANTALYA'da, 3 yıl önce hamile kalamadığı için başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği olduğunu öğrenerek diyalize başlayan ve annesinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Şehriban Çavan (22), 2020 yılının ikinci gününde, annelik hayaline de kavuştu. Böbrek nakli olduğu hastanede kızı İkra'yı dünyaya getiren Çavan, hem sağlığına kavuştuğu hem anne olabildiği için şükrettiğini söyledi. 

ANTALYA'da, 3 yıl önce hamile kalamadığı için başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği olduğunu öğrenerek diyalize başlayan ve annesinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Şehriban Çavan (22), 2020 yılının ikinci gününde, annelik hayaline de kavuştu. Böbrek nakli olduğu hastanede kızı İkra'yı dünyaya getiren Çavan, hem sağlığına kavuştuğu hem anne olabildiği için şükrettiğini söyledi. 
Aksaray'da 2014 yılında Gökhan Çavan (27) ile evlenen Şehriban Çavan'ın hayali anne olmaktı. Pek çok doktora başvurmasına rağmen hamile kalamayan Çavan, 2016'da başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenince şok yaşadı. Acilen diyalize başlayan Şehriban Çavan'a böbrek nakli olması gerektiği söylenince aile fertleri seferber oldu. Antalya'ya gelerek Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran aile, Şehriban Çavan'a böbrek vermek için sıraya girdi. Yapılan tetkikler sonucu sadece annesinin böbreği uygun bulundu. Kronik böbrek yetmezliği tanısını konduktan bir ay sonra ameliyata alınan Çavan'a, anne Ayşegül Kavlak'ın (43) böbreği nakledildi.
Annesinin böbreğiyle sağlığına kavuşan Şehriban Çavan, anne olma hayalinden vazgeçmedi. Doktorlarının kontrolünde sorunsuz bir hamilelik dönemi geçiren kadın, 2020 yılının ikinci gününde böbrek nakli olduğu hastanede bebeğini dünyaya getirdi. 3 kilo 50 gramlık kızı İkra'yı kucağına alan Çavan, hem sağlığına hem de bebeğine kavuştuğu için artık sıkıntılı günleri geride bıraktı.
'HAMİLELİK BOYUNCA ÇOK TEDİRGİNDİM, SÜREKLİ KONTROLE GELDİM'
Tek böbrekle 3 kilo 50 gramlık bebeğini dünyaya getiren Şehriban Çavan, mutluluğunu anlatacak kelimeler bulmakta zorlandığını söyledi. Gökhan Çavan ile 2014 yılında evlendiklerini, bir bebek sahibi olmak istediklerini, ancak hamile kalamadığını anlatan Çavan, "Hastaneye bebek sahibi olmak için başvurmuştuk ama böbrek hastası olduğumu öğrendim. Acil nakil olmam gerekiyordu. Hastalığımı öğrendikten sonra sadece 6 kez diyalize girdim. Bir ay sonra da annemden böbrek aldım" dedi.
Sağlığına kavuştuktan sonra anne olmak istediğini anlatan Şehriban Çavan, hamile olduğunu öğrendiğinde ise büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Hamilelik boyunca tedirgin olduğunu anlatan genç kadın, "Hamilelikte çok korktum. Sürekli Antalya´ya kontrole geliyordum. İçimde hep 'Bir şey mi olacak?' şüphesi vardı. Korkuyordum. Ama sonunda bebeğimizi kucağıma sağlıklı şekilde aldım. Çok şükür. Çok mutluyum" diye konuştu.
'KIZIMIN HASTA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HAYAT BİTTİ BENİM İÇİN'
Kızına böbrek veren Ayşegül Kavlak ise yaşadıkları sıkıntılı dönemleri anlatırken, "Bebek olması için uğraşıyorlardı. Doktora gidiyorlardı. Ama kızımın böbrek hastası olduğu ortaya çıktı. Kızımın hasta olduğunu öğrendiğimde hayattan koptum. Çok kötü oldum. Hayat benim için bitmişti. Kızımın diyalize girip yıpranmasını istemedik. Ben böbreğimi verdim. Doktorlarımız sayesinde kızım sağlığına kavuştu. Allah herkesten razı olsun" dedi.
'TORUNUM BİZİM İÇİN DÜNYA SERVETİ'
Kızının sağlığına kavuşmasının ardından şimdi de torununu kucağına alan Ayşegül Kavlak, "O dünyanın bir serveti bizim için. Dünyanın gülü. Allah bebek isteyen herkese nasip etsin. Allahım benim kızımın, yavrumun yüzünü güldürdü. Herkesin yüzünü güldürsün" diye konuştu.
'ALLAH DOKTORLARIMIZDAN RAZI OLSUN'
Şehriban Çavan'ın eşi Gökhan Çavan da "Doktorlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Duygularının çok yoğun olduğunu söyleyen Gökhan Çavan, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Önce Allah sonra onlar eşime yeni bir hayat verdi. Çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.
TEK BÖBREKLE NORMAL BİR HAMİLELİK GEÇİRDİ
Sezaryenle doğumu gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yaprak Kandemir Deniz, Şehriban Çavan'ın 4 yıl önce böbrek nakli olduğunu hatırlatarak, "Tek böbrekle güzel bir gebelik geçirdi" dedi.
Böbrek nakilli hastaların riskli hasta grubuna girse de Şehriban Çavan'ın hamilelik döneminde sıkıntı yaşamadıklarını belirten Dr. Deniz, "Böbrek nakli yapılması anneye bir hayat olmuştu, sonra o da bir cana hayat vererek anne oldu. Biz de buna vesile olduk. Buna şahitlik etmek çok güzel" diye konuştu.
Organ naklinin çok özel bir konu olduğunu vurgulayan Dr. Deniz, şunları söyledi:
"Organ naklinde yaşamlara dokunuluyor. Bu işe gönül vermiş, ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Benim için bu ekibin bir parçası olmak çok onur verici. Böbrek nakilli hastalar özel hastalardır. Bu hastaların daha dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Biz gebe hastalarımızı ekip olarak takip ediyoruz. Sağlıklı olarak bebeklerini kucaklarına verdiğimizde bizler de çok mutlu oluyoruz. Böyle mutlu sonuçlar alınca bizler de mutlu oluyoruz."

ANTALYA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:29
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