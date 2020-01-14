Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay'la aynı sahnede

ANTALYA'da düzenlenen 'Konak Konserleri' etkinliğinde, 'piyanonun altın kızı' olarak tanınan Nil Göksel (8), dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaşma hayalini gerçekleştirdi.

Nil Göksel, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü'nde piyano dalında eğitim görüyor. Dr. Samir Mirzayev'in sınıfına dahil olan Nil Göksel, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmaların tamamında birincilik elde etti. Genç yetenek Nil, geçen aylarda DHA'ya verdiği röportajda, idolleri İdil Biret ve Gülsin Onay gibi ünlü bir piyanist olmak istediğini ve onlarla aynı sahneyi paylaşmayı hayal ettiğini anlattı. Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen 'Konak Konserleri' kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın kente geldiğini öğrenen Nil, hayranı olduğu piyanistle bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu.

'ONUNLA OLMAK BENİM İÇİN BİR RÜYAYDI'

Nil Göksel, Kaleiçi'ndeki otelin bünyesinde yer alan 'RE 22 Kültür Sanat Evi'nde gerçekleşen etkinlikte, Gülsin Onay'ın 'Master Class' eğitimine katıldı. Hayalindeki piyanistle tanışıp ders almaktan mutlu olan Nil, idolüyle karşılaşmanın heyecanını anlattı. Gülsin Onay'ı gördüğünde ona sımsıkı sarıldığını anlatan Nil Göksel, "Onunla olmak benim için bir rüyaydı. Hayallerim gerçekleşti. Beni çok beğendi. Bana, 'Muhteşem yeteneksin. Piyano tekniğin çok güzel. Büyüdüğünde çok iyi bir piyanist olacaksın. Piyanoya çok yakışıyorsun. Çalışmalarına devam et. Seni çok iyi yerlerde göreceğiz' dedi. Bunları idolüm Gülsin Onay hocamdan duymak inanın çok gurur verici bir şeydi. Ders sırasında, geçtiğimiz günlerde İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin anısına Ukraynalı besteci Isaac Berkovich'in 'Masal' eserini çalmamı istedi. Ben de en iyi şekilde çaldım ve beni çok beğendi. Ders sonrasında akşamki sahnesine davet etti. Konseri sırasında beni sahneye çağırdı. Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaştım ve bana 'Master Class' eğitimi diplomamı verdi. Vedalaşırken 'Seninle tekrar görüşeceğiz' diyerek yanımdan ayrıldı. Hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.

'KIZIMI, GÜLSİN ONAY'LA AYNI SAHNEDE GÖRDÜĞÜMDE ÇOK MUTLU OLDUM'

Kızı Nil'in heyecan dolu anlarını anlatan Emel Göksel (39), "Ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın geleceğini duyduk. Biz de eğitim için müracaat ettik. Kızım Nil, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan birkaç öğrenci arkadaşıyla birlikte Gülsin Onay'dan ders aldı. Piyanonun başına Nil'i oturttu. Kızım Nil, hocası Dr. Samir Mirzayev'le birlikte hazırladığı eserleri Gülsin Onay'a dinletti. Gülsin Hanım, Nil'in piyano çalma tekniğini çok beğendi. Kızım Nil ve hocasına övgü dolu sözler söyledi. Nil'i ders esnasında çok beğenen Gülsin Hanım akşam aynı sahneyi kendisiyle paylaşmasını istedi. Kızımı sahnede ünlü piyanist Gülsin Onay'la gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü Nil, hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bir anne olarak kızımla gurur duydum" dedi.

'8 YAŞINDAKİ MUHTEŞEM YETENEK NİL GÖKSEL'

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından Nil Göksel'in videosunu paylaştı. Videonun altında açıklama yapan Onay, 'Nil Göksel harika çalıyor. Ukraynalı besteci Isaac Berkovich'in eserini bugünkü Master Class'ımızın en küçük öğrencisi 8 yaşındaki muhteşem yetenek Nil Göksel çaldı. Bravo harika kızımıza' ifadelerine yer verdi.

Konserinde ise dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini yorumlayan Gülsin Onay, Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Gülsin Onay, son albümünü hayranları için imzaladı ve birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.



ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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