(ÖZEL) Sivassporlu Fernando: Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando, teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Kendisi ile çok iyi bir ilişkimiz var, baba-oğul gibi diyebiliriz. Hatta bana şakadan tesislerde bazen 'Fernando Çalımbay' dedikleri de oluyor. Aramız çok iyi, hocamızla birlikte çok mutluyuz" dedi.

ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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