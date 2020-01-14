(ÖZEL) Göztepeli Titi: Taraftarlarımızın desteğiyle Göztepe'yi hak ettiği yere getireceğiz

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Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Titi, "Taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; sezonun ikinci yarısında taraftarımız tribünleri doldursun ve yeni stadımıza gelsin. Onların vereceği destekle çok daha güçlü olup Göztepe'yi hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.

ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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