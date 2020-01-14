Sağlık-Sen’den zam eleştirisi

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Memur aylıkları enflasyonun altında kaldı” dedi.

Sağlık Sen Antalya Şubesi 37’nci Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Kuluöztürk, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantının ana gündemiyse memur maaşları oldu. Toplu sözleşme sürecinin olumsuz geçtiğini hatırlatan SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Hükümet ve MemurSen’in anlaşamaması üzerine devreye giren hakem heyeti memurlar için bu yıl yüzde 4+4 zam verdi. Temmuzağustos dönemi enflasyonu yüzde 6.49 olarak açıklandı. Toplu sözleşmeye göre, maaş zammının üzerine çıkan enflasyon, aylıklara ilave ediliyor. Bu nedenle de yüzde 1 buçuk olan enflasyon farkı yüzde 4’lük sözleşme zammına eklendi” diye konuştu. Enflasyon farkının kamu çalışanlarını memnun etmediğini aktaran Başkan Kuluöztürk, “MemurSen ve SağlıkSen olarak toplu sözleşme masasını terk ettik ve bizlere önerilen zam oranlarının yetersiz olduğunu ortaya koyduk. Bu rakamlarla memurlarımızın insanca bir hayatı yaşaması imkânsız. Çarşının, pazarın enflasyonuyla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları bir birleriyle örtüşmüyor. Yılın ilk gününden itibaren gerçekleşen zamlar, memurlara yapılan zamların buharlaşmasına neden oldu. Maalesef memur aylıkları enflasyonun altında kaldı” açıklamasında bulundu.

Belirlenen zam oranlarının yılın ilk ayında enflasyonun altında kaldığını dile getiren Kuluöztürk, “Mevcut tabloya bakıldığında memurlarımızın zam almadığı gözleniyor. Bu maaşlarla hayatı güzelleştirmeyi bırakın hayatı idame ettirmek bile çok zor. Bu noktada yetkililere yönelik talebimiz, kamu çalışanlarının aylıklarına yönelik yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Toplu görüşme sürecinde, konfederasyonumuzun ve sendikamızın ortaya koyduğu veriler gerçekliğini korurken hükümet tarafından ortaya koyulan veriler gerçekliğini yılın başında kaybetti. Memurun enflasyon altında ezilmesi istenmiyorsa kamu çalışanlarının aylıkları kesinlikle tekrar gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.