ALTİD, sahilleri temizliyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) temizlik ekipleri sahilleri temizliyor.
Şiddetli yağış, fırtına ve dev dalgalar sonrasında deniz kıyılarında oluşan kirliliğin temizlenmesi çalışmalarına Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) temizlik ekibi de destek veriyor. Alanya’nın doğu ve batı bölgelerinde gün boyu süren çalışmalarla sahiller eski görünümüne kavuşuyor. Görevliler sahil düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını 12 ay boyunca sürdürüyor.
ANTALYA
14 Ocak 2020 Salı
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