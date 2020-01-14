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İsviçre'nin lideri Young Boys, Belek'te kamp yapıyor

DHA

İsviçre Süper Ligi'nin lideri Young Boys, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürüyor.

İsviçre Süper Ligi'nin lideri Young Boys, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürüyor.
İsviçre Süper Ligi ekibi Young Boys, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci yarı hazırlıkları için Serik'e bağlı Belek turizm merkezini tercih etti. Regnum Carya Otel'de 5 Ocak'ta başlayan ve yarın sona erecek kamp süreciyle ilgili Young Boys Sportif Direktörü Christoph Spyelos, "Uzun zamandır Antalya'ya geliyoruz. İklim şartları çok iyi. Bu nedenle Antalya'yı tercih ediyoruz. Kampımız çok iyi geçti" dedi.
Geçen yıl çok sert bir lig geçirdiklerini anlatan Christoph Spyelos, "2 puan gibi bir fark oldu. Bu yıl ilk yarıyı lider olarak tamamladık. İkinci yarıda çok mücadele edeceğiz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak başarı elde etmek" diye konuştu.
Türk futbolu hakkında da açıklama yapan Christoph Spyelos, şöyle dedi:
"Türk takımlarının bazılarını takip ediyorum. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımları biliyorum. Türk milli takımında ise özellikle genç oyuncular son döneme damga vurdu. Almanya ve İsviçre gibi ülkelerden milli takıma çok kaliteli futbolcular katılıyor. Türk milli takımını çok başarılı buluyorum."
Regnum Carya Otel Spor Operasyon Sorumlusu Kadir Furkan da "Tesislerimizde ağırladığımız futbol kulüplerine en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Antalya bölgesinde mart sonuna kadar 3 bine yakın kamp yapılacak. Bu yıl tesislerimizde 12 yerli ve yabancı takıma hizmet veriyoruz. Futbol turizmi Antalya'ya katkısı dönemsel olarak değil yıl bazında. Örneğin, bir futbol takımı 40 kişilik kafileyle buraya gelip antrenmanlarını yapıyor. Son dönemde gelişen sosyal medya ve benzeri ağlar üzerinden bir fotoğraf paylaşan futbolcu takipçi kitlesine gösteriyor. Böylece bölge tanıtımını da yapmış oluyorlar. Bunun dışında aynı futbol yaz tatilinde ailesiyle birlikte tatile geliyorlar. Bizler için tesislerin kalitesi ve hizmeti önemli. Bu şekilde tanıtımlar yapılıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay görüntü
Young Boys Sportif Direktörü Christoph Spyelos ile röportaj
Otelin spor operasyon sorumlusu Kadir Furkan ile röportaj

ANTALYA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:29
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