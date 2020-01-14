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13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendi

İHA

Antalya'da 2002 yılında evlenip 2015 yılında boşandığı T.D.'den olan 13 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğun öz babası olmadığını adli tıp raporuyla öğrenen N.O.'nun açtığı soybağının reddi davasında mahkeme, çocukların babadan olmadığına karar verdi.

13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendi

Antalya'da 2002 yılında evlenip 2015 yılında boşandığı T.D.’den olan 13 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğun öz babası olmadığını adli tıp raporuyla öğrenen N.O.’nun açtığı soybağının reddi davasında mahkeme, çocukların babadan olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan N.O. 2002 yılında evlendiği eşi T.D.’den şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2015 yılında anlaşmalı boşandı. N.O. ortak çocukları için 300’er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Zaman içerisinde işleri bozulan ve aşırı miktarda borçlanan N.O.’ya karşı eski eşi T.D. nafakanın arttırılması davası açarak iki çocuk için ayrı ayrı 750’şer lira nafaka istedi.

Baba ve çocuklardan kan örneği alındı
Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen N.O. Manavgat Aile Mahkemesinde ‘soybağının reddi’ davası açtı. Dava kapsamında N.O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumunda incelenen kan örneklerinden N.O.’nun kendi çocuğu olarak bildiği R.O. ve E.B.O.’nun babası olmadığı tespit edildi.

Mahkeme soybağının reddine karar verdi
Manavgat 1. Aile Mahkemesinde davanın 5’inci duruşması yapıldı. Duruşmaya davacı N.O.’nun avukatı Atalay Arslan katıldı. Davalı T.D. katılmadı. Mahkeme, davacı talebini kabul ederek, çocuklar R.O. ve E.B.O.’nun N.O.’dan olmadığına karar verip, soybağının reddine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. ve E.B.O., N.O.’nun nüfusundan düşülecek.

Baba nafaka için dava açacak
N.O.’nun avukatı Atalay Arslan, bu davayla müvekkilinin haklılığının ispatlandığını belirterek, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından daha önceden açtıkları nafakanın kaldırılması davasını da kazanacaklarını ümit ettiklerini ve ayrıca bugüne kadar müvekkilimin zararlarını tazmin için maddi, elem ve ızdırabın giderilmesi içinde manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

ANTALYA

14 Ocak 2020 Salı

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