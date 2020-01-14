Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkılıp yerine 300 yataklı otel konforundaki hastane yapılacak İl Başkanı Taş: "300 yataklı hastane 2022 sonunda açılacak "

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkılıp yerine 300 yataklı otel konforunda tek kişilik odalı bir hastaneyi 2022 yılı sonunda Antalyalıların hizmetine kazandıracaklarını söyledi.

Taş, Antalya’ya kısa zaman içinde yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Dertlerinin Antalya'ya hizmet etmek olduğunun altını çizen İbrahim Ethem Taş," Gazipaşa’dan, Kaş’a, Antalyalıların menfaatini korumak için çalışıyoruz. Derdimiz millete hizmet etmektir. Şu an Antalya’nın hizmetlerinin peşindeyiz. Yakın zamanda Döşemealtı Devlet Hastanesi’nin ihalesi gerçekleşecek. Bu hafta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir görüşme yapacağız. Aksu Hastanesi, Manavgat 400 yataklı hastanesi, Kumluca’nın ek 50 yataklı hastanesi ve bunun yanında Konyaaltı Devlet Hastanesi’yle ilgili yakında zamanda ihaleler bittikten sonra paylaşım yapacağız.” diye konuştu.



"2022 sonunda açılacak"

Kent merkezindeki Atatürk Devlet Hastanesi’nin de yıkılacağını belirten Taş, “ Yıkacağız ve yerine yenisini yapacağız. İlk etapta bir bina yıkılacak. Yıkılan binanın yerine yenisi yapıldıktan sonra orada poliklinik ve acil hasta alımına devam edilecek. Ardından ikinci bina yıkılıp 300 yataklı tek kişilik otel konforunda hastane yapılacak. Yeni hastane binası binasında iki bölüm olacak. Alt katta poliklinikler yer alacak. Diğer bölümlerde tek kişilik toplam 300 yataklı odalar yapılacak. Yoğun bakım ünitesi, diyaliz merkezi, ameliyathanesiyle nitelikli adeta 5 yıldızlı hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Antalyalılar en iyi hizmete layık Bu hastane 2022 sonu 2023’ün ilk çeyreğinde bu hastaneyi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.



"Köprülü kavşaklar için ödenek bekleniyor"

KemerKumluca, AksekiManavgat, KorkuteliElmalı yolunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, Duraliler, sanayi ve Korkuteli yonca kavşak içinde ödenek beklediklerini sözlerine ekledi.

ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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