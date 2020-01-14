Antalya’da tahliye pompası patladı: 1 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Kırgöz Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde tahliye pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 11.30 sırasında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi tıbbi gaz dolumu yapılan iş yerinde meydana geldi. 50 yaşındaki Hasan Mermer, tahliye pompasında çalışırken basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan iş yeri çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Mermer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda metal parçanın çevreye dağıldığı görüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza alanında geniş çaplı inceleme yaptı.

ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.