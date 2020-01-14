Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde tıbbi gaz dolum tesisinde, oksijen tüpüne gaz dolumu sırasında patlama meydana geldi, yaralanan 2 işçiden Hasan Mermer (40) hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde tıbbi gaz dolum tesisinde, oksijen tüpüne gaz dolumu sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çalışanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Döşemealtı'ndaki özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mermer, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Mermer'in cansız bedeni, incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı diğer işçinin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Patlama sonrasında bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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