Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi

Galatasaray, ikinci yarı için Antalya'da yaptığı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan sarı-kırmızılıların kamptaki son antrenmanı salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, saat 16.00'da uçakla Trabzon'a gidecek ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılılar yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için Rize'de kampa girecek.



ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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