Kemer'de ölü Akdeniz foku, kıyıya vurdu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.

Kemer'in ünlü Ayışığı Koyu'nda bulunan bir işletmenin çalışanları saat 17.00 sularında kıyıya yakın noktada su üzerinde cismin olduğunu fark etti. Daha yakınına gittiklerinde su üzerinde hareketsiz duranın nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu anlayan işletme çalışanları ilçede bulunan özel bir veteriner kliniğini arayarak, yardım istedi. Sahile gelen veteriner hekim Olgun Arslan, herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettiği 35 kilo ağırlığındaki ve 138 santimetre uzunluğundaki Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi. Plaja çıkarılan Akdeniz fokunu alan Olgun Arslan, kliniğe götürüp Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni aradı. Kliniğe gelen bakımevi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Akdeniz fokunu teslim aldı. Hayvanın üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Antalya'nın Alanya ilçesinde de 2 Ocak tarihinde yavru Akdeniz foku ölüsü karaya vurmuştu.



ANTALYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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