Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar´ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

ANTALYA´nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar´ın (20) babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek dağladı.
Kemer´de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar´ın acılı anne ve babasının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar yürekleri dağladı. Baba Ahmet Acar paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde okuduğu üniversitenden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirterek, şu cümlelere yer verdi:
"Babişim Kıbrıs´tan evimize gelişin 1 yıl oldu. Hadi babişim, bir tanem bizi göz yaşlarıyla, şu ezan vaktinde gözü yaşlı bırakma babişim."
Anne Ayla Acar da paylaşımında, "Havaalanından Kemer´e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir" ifadelerine yer verdi.
ANTALYA
14 Ocak 2020 Salı
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