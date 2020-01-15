Gömbe Panayır Alanı projesi ihalesi yapıldı

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde yapımı planlanan Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesine ilişkin ihale yapıldı.

Türkiye’nin en büyük yaylarından Gömbe için yıllardır talep edilen Panayır Alanı projesinde ilk adım atıldı. Gömbe Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, açık teklif usulü ile Kaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, vatandaşların talebi doğrultusunda Gömbe Panayır Alanı projesiyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını hatırlatarak, “Geçtiğimiz günlerde Antalya Valimizle imzaladığımız proje işbirliği protokolünün ardından konuyla ilgili ihaleyi de yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde yeni panayır alanımız hizmet verecek. Projenin, Kaş’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Gömbe Panayır Alanı projesi 3 bin 432 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Proje kapsamında, 105 metrekarelik tuvalet ve 30 metrekarelik kafeterya binası bulunacak, çevre düzenlemesi yapılacak. Üstü kapalı olacak yeni panayır alanının bu yıl içerinde hizmet vermesi bekleniyor.

ANTALYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.