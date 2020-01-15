(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Camia bize sahip çıkıyor. Ben 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım. Yaptığım işleri bıraktım, geldim buraya. Onlar da benim niyetimi, kulübü düzeltmek için geldiğimizi biliyorlar. Kurtarıcı demeyeyim, bunlar büyük kelimeler. Burayı düzeltebileceğimize inanıyorlar. İnanmaları bizi zorluyor, bütün sınırları zorluyoruz. Biz Ankaragücü'nün geleceğiyle ilgili gerçekten iyi işler yapıyoruz" dedi.

ANTALYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

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İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

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