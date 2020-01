Manavgat Halk Et Mağazası gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşı ekonomik ve kaliteli etle tanıştırdığı Halk Et Mağazası’nın Manavgat’ta açılacak ikinci şubesinde çalışmalar sürüyor.

Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halka uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazası’nın ilki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde açılmıştı. Projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANET, ikinci mağazasını Manavgat İlçesi’nde hayata geçirecek. Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet verecek Halk Et Manavgat Satış Mağazası artık gün sayıyor.

Halk Et satış mağazasında tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Halk Et’te piyasa fiyatının altına tüketime sunulan etler, hijyen bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaşıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca üreticiden ilk elden alınan hayvanlar yine ANET’in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

