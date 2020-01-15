Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler

Antalya’da, elektrik trafo binalarını sanat eserine dönüştüren Muratpaşa Belediyesi ressamları Sinan Demir ve Mehmet Karasu, doğumunun 118’ini yılında Nazım Hikmet’in Mustafa Kemal’i anlattığı dizelerini ve ulu önderi Kocatepe’de tasvir eden resmi bir trafoya çizdi.

Resim sanatını sokağa taşıyan ressamlar Sinan Demir ve Mehmet Karusu için trafo duvarları tuval olurken iki ressam beraber çalışarak ilçede 50’nin üzerinde trafoyu birer tabloya dönüştürdü.

Bugüne kadar 50’ye yakın trafoyu birer sanat eserine dönüştüren ikili, son çalışmalarını Meltem Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Demir ve Karasu, Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet’i doğumunun 118’inci yılında, Kuvayi Milliye Destanı’nda Büyük Taarruz günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı dizelerini trafoya yazarak andı. Destanın “Sarışın bir kurda benziyordu/ Ve gözleri çakmak çakmaktı” dizelerinin yer aldığı bölümü trafoya yazan ressamlar, Gazi’yi Kocatepe’de tasvir eden bir resimde trafoya yaptı.

ANTALYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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