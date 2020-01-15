Büyükşehir’den Salsa Şampiyonası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dans Sporları Federasyonu 20192020 Salsa Ligi Kulüplerarası Sportif Salsa Şampiyonası, 1819 Ocak tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit’te düzenlenecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası İkinci Etabı Antalya’da yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyona 1819 Ocak tarihlerinde 10.00 ve 18.00 saatleri arasında Cam Piramit’te gerçekleşecek.



750 dans sporcusu katılacak

Yılın ilk ulusal dans yarışmasına Türkiye’nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 750 dans sporcusu katılacak. Latin dansının kalbi Antalya’da atacak. Cam Piramit’te yaşanacak Salsa şölenini Antalyalılar ücretsiz izleyebilecek.

ANTALYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.