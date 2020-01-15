Kepez’in midi kızlarından galibiyet

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Midi Kızlar C grubu Voleybol kategorisinde, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaşan Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibini 30 yendi.



Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaştı. Çok Amaçlı Spor Salonundaki karşılaşmada Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibine göz açtırmadı. Midi Kızlar C grubu Voleybol karşılaşmasında Kepez’in midi kızları müsabakanın 1.setini 25 22, ikinci ve üçüncü setini ise 2517 bitirdi. Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile olan karşılaşmayı 30’lık üstünlükle kazandı.

ANTALYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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