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Aytemiz Alanyaspor'dan çifte imza

DHA

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş ile resmi sözleşme imzaladı.

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş ile resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor; Kasımpaşa'dan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile 1.5 yıllık ve TFF 1'inci Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı da 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. Bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende iki futbolcu kendilerini turuncu yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında teknik direktör Erol Bulut ile görüştüklerini ve 2 transfer planı yaptıklarını söyledi. Bugün de planladıkları transferlere imza attırdıklarını anlatan Hasan Çavuşoğlu, "Tercihlerimizi Türk oyunculardan yana kullandık. Zaten yabancı oyuncuya ihtiyacımız da yok. Mevcut kadromuz zaten yeterli ama tabii takımımıza takviye için belirlediğimiz bölgelere hem orta sahaya hem santrfor mevkiine transfer gerçekleştirdik. Ben Mustafa'nın takıma katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya'da iş yapabileceğine inanıyorum, güveniyorum. Emircan da bildiğiniz gibi Ümraniyespor'da çıkış yapan, son yıllarda herkesin takdirini kazanan bir kardeşimiz. Emircan'ı da burada daha yukarı çıkmayı hedeflediği için kadromuza kattık. Emircan'dan da beklentimiz çok. Onun da başarılı olacağını düşünüyorum. Her iki oyuncumuzun transferi de camiamıza hayırlı olsun" dedi.
"KALECİYLE ALAKALI BİR SIKINTIMIZ YOK"
Başkan Hasan Çavuşoğlu, kaleciler Haydar Yılmaz ve İsmail Ünal'n kampa dahil edilmesinden sonra yeni bir kaleci transferi yapılıp yapılmayacağıyla ilgili ise şunları kaydetti:
"Kaleciyle alakalı; şu anda Eray var, altyapıdan bir kaleci daha var. Şu anda kaleciyle alakalı bir sıkıntımız yok. Transferin bitişine daha var. Hocamızla da konuştuktan sonra o konuyla ilgili de bir düşünce oluşabilir. Kulübümüze uygun bir kaleci olursa düşünebiliriz ama şu an için düşünmüyoruz. Başka mevkilere de transfer yapmayı düşünmüyoruz. Ancak transferin son gününe kadar neler olur bilemiyorum."
"OYUNCULARIMIZA TEKLİF GELMEDİ"
Bu saatten sonra takımdan bir ayrılık olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Takımdan bir ayrılık olmazsa ki zaten bu saatten sonra zaten ayrılık olmaz çünkü maç haftasına girdik. Bu saate kadar zaten oyuncularımıza teklif gelmedi. Bu saatten sonra gelse de bizim için geçerli olmaz" dedi.
"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"
Deneyimli golcü Mustafa Pektemek ise Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederken, "İnşallah onun inancını boşa çıkarmam, elimden geleni yaparım. Alanyaspor'a geldiğim için, burada olmaktan çok mutluyum. İlk yarı iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan ile beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız. Biz de daha yukarılara çıkarırız" diye konuştu.
"ONLARA İHTİYACIMIZ OLACAK"
Alanyaspor taraftarının takımına ciddi destek verdiğine dikkat çeken Pektemek, "Buraya geldiğimizde, daha önce karşılaştık, iç sahada taraftarı gerçekten destek veriyor. Benim onlara söyleyeceğim; inşallah bu destekleri devam eder. Her zaman onlara ihtiyacımız olacak. Ben de onların önüne çıkıp güzel performans sergilemek için elimden geleni yapacağım" dedi.
"MERİH GİBİ TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"
Genç futbolcu Emircan Altıntaş ise şunları söyledi:
"Öncelikle Başkanıma teşekkür ediyorum. Transferin ilk gününden bitişine kadar sağ olsun bize hep içten yaklaştı. Burada olmamı, bu takıma katkı sağlayacağıma çok inandırdı. Bana inandığını gösterdi ve bu da benim tercihlerimde Alanyaspor'u önde kıldı. Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Geldiğimden beri sıcak bir aile ortamı var. Bu benim işimi daha kolaylaştıracak. İnşallah ben de takımın hedefleri doğrultusunda çok çalışıp katkı sağlamak istiyorum. Alanyaspor'da ilk Süper Lig deneyimim olacak. Çok çalışıp Alanyaspor'dan Avrupa'ya Merih gibi transfer olmak istiyorum. Gururumuz olarak orada hem Alanyaspor'umuzu hem de ülkemizi temsil etmek istiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreninden detay
Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun konuşması
Mustafa Pektemek'in konuşması
Emircan Altıntaş'ın konuşması
İmzaların atılması

ANTALYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:29
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