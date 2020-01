Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)’nin 2020 yılının ilk kahvaltılı toplantısının konuğu oldu.

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı’nın ev sahipliğinde ANSİAD üyesi iş insanlarının da katılımıyla düzenlenen geleneksel kahvaltılı toplantısının yeni yıldaki ilk konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oldu. Belediyelerde Yerelden Kalkınma Modelinin konuşulduğu toplantıda Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi’nin projeleri ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

18 Aralık 2018 tarihinde aday gösterildiğini dile getiren Başkan Esen şöyle konuştu, “O gün 184 bin olan Konyaaltı’nın nüfusu bu gün 200 bine ulaştı. Her yıl yaklaşık yüzde 9 oranında büyüyor. Konyaaltı aslında 180 senede yaşaması gereken büyümeyi 20 sene içinde yaşadı. 15 yıl içinde ise nüfusun yaklaşık 400 bine ulaşacağını tahmin ediyorum. Benim dönemimde bu büyüme hızlı olmayacak. Konyaaltı’nda her sene 2 bin tane çocuk doğuyor. Göç yoluyla gelenlerle birlikte her yıl 3 bin çocuk birinci sınıfa başlıyor. Bölgemizde okul ve özellikle şehir merkezine ulaşım noktasında sıkıntılar var. Tüm bunlara bakıldığında büyüme hızını yavaşlatmanın doğru olacağı inancındayım. Konyaaltı’na bakıldığında Antalya’da merkez ilçelerde olmayan güzellikler var. Köy var, deniz var, ticaret var. Yani Antalya’nın mikro laboratuvarı Konyaaltı’dır. Bu nedenle de Konyaaltı’nı gözümüzden sakınarak büyütmemiz lazım. Bu güne kadar gayet güzel geldi. Bizde bu şekilde devam edeceğiz.”

Yurt, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphane

Konyaaltı’nda özellikle sanatsal anlamda ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için çeşitli yatırımlar planladık. Ama ilk önce öğrencilerimiz için yurt yapmayı planladık. 65 bin nüfusu olan üniversitede maalesef 9 bin kapasiteli yurt var. Çocuklarımız bu noktada büyük sıkıntı içindeler. Önümüzdeki aylarda 200 kişilik bir yurt inşaatına başlayacağız. Kimi zaman üniversiteli kardeşlerimiz açmaza girip intihar etme noktasına kadar gelebiliyor. Bu nedenle de bu yatırıma öncelik verdik. İkinci olarak yapacağımız iş ise kapalı spor salonu. Bununla birlikte bir yüzme havuzu. Bu da bizim ikinci öncelikle yapacağımız konular olacak. Ve üçüncü olarak da önceliğimiz, muhtemelen ikinci seneye sarkacaktır, kütüphane olacak. Antalya’mızda anıtsal bir yapı yok. Yani önünde fotoğraf çektireceğiniz bir yapı yok. Antik eserlerden bahsetmiyorum. Türk mimarisine uygun, yüz yıllarca ayakta kalabilecek, anıtsal bir yapıya sahip kütüphane palanımız var. Bu yatırımlarımız kısa süre zarfında hayata geçirilecek.” dedi.



Konyaaltı müzesi açacağız

“Konyaaltı kültürü git gide köylere doğru sıkışmaya başladı.” Diyen Semih Esen, “Konyaaltı yerelinin özelliklerinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Değirmen Gözü diye bir yer var ilçemizde. Orada ki, bu gün yok olmuş değirmeni aslına uygun olarak yeniden inşa edeceğiz. Arkasındaki 6 dönümlük yere de tarihi geleneksel Konyaaltı evi özelliklerini taşıyan bir konak yapacağız. Bu konağın içerisinde de Konyaaltı’nın hayatı ile ilgili, çeşitli objelerin sergilendiği Konyaaltı Müzesini açacağız. “ diye konuştu.

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, iş insanlarının Konyaaltı ile ilgili sorularını da yanıtlayan Başkan Semih Esen’e, verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür etti.

