Kardeş kent protokolü imzalandı

Muratpaşa ve Isparta’nın 7 bin 500 nüfuslu ilçesi Gönen arasında ‘Kardeş Kent’ protokolü düzenlenen törenle imzaladı. Törende imzaları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen attı.

Türk turizminin başkenti Antalya’nın kalbi Muratpaşa ile Isparta’ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan 7 bin 500 nüfuslu Gönen belediyeleri ‘Kardeş Kent’ oldu. İki belediye arasında kardeş kent protokolünü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in katıldığı törenle imzalandı.

Törende konuşan Kesmen, destekleri ve ilgisi dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Uysal ise Gönen’in bir tarım kenti olmasının yanı sıra yetiştirdiği öğretmenlerle Cumhuriyet tarihinde derin izler bırakan Gönen Köy Enstitüsü’nün de bulunduğu yer olduğunu söyledi. Gönen’le kardeş şehir olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Uysal, belediyeler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından iki başkan, Muratpaşa ve Gönen belediyelerini ‘kardeş kent’ yapan protokolü imzaladı.

ANTALYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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