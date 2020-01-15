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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 3-1

DHA

STAT: Bahçeşehir Okulları

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Bilal Gölen (xx), Deniz Caner Özaral (xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxx), Ceyhun (xxx), Efecan (xxx), Baiano (xxx), Kaan (xx), Cisse (xxx)(Dk.56 Bammou xx), Umut (xx)(Dk.64 Salih Uçan xx), Fernandes (xxxx), Tzavellas (xx), Welinton (xxxx), Musa (xx)(Dk.46 Siopis xxx)
KASIMPAŞA: Fatih (xx), Doğucan (x), Hajradinovic (xx), Thiam (xxx), Tarkan (x), Brecka (x)(Dk.71 Ndongala xx), İlhan (x), Aytaç (xx), Fernandes (x), Ahmet Hakan (x)(Dk.77 Çağatay x), Özgür (x)
GOLLER: Dk.13 Welinton, Dk.15 Fernandes, Dk.45 Cisse (Alanyaspor), Dk.42 Thiam (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 62 Welinton (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Oliviera Fernandes, Aytaç Kara, Ndongala (Kasımpaşa)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Maçı 3-1'lik galibiyetle tamamlayan Alanya ekibi, ikinci maç için avantaj sağladı. 6'ncı hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak takımdan ayrı olan Juanfran ülkesindeki tedavisini tamamlayarak Alanya'ya geldi. Alanyaspor'un kupa maçını tribünden seyreden Juanfran, arkadaşlarıyla da yedek kulubesinde fotoğraf çektirdi.6'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Musa Çağıran'ın araya attığı top, ceza sahası önünde Cisse'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.
13'üncü dakikada Alanyaspor, Umut ile soldan kulladığı köşe vuruşunda top ceza içerisinde kafa topuna çıkan Ceyhun'u aşarak Welinton'un önüne düştü. Welinton'un sert vuruşu savunmayı geçerek ağlarla buluştu: 1-0.
15'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Kaan Kanak topu ceza alanı içerisine ortaladı. Topu havada kafayla karşılayan Fernandes'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.
42'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Aytaç Kara orta sahanın solundan topu savunmayı geçerek cezaalanı içerisine giren Thiam'a ortaladı. Thiam'ın vuruşu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
45'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda Baiano topu ceza alanı içerisindeki Musa'ya attı. Musa topu yerden soldaki Cisse'ye ortaladı. Cisse'nin vuruşuyla fark yeniden ikiye çıktı: 3-1.
55'inci dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında İlhan Depe, uzaktan şut atmayı denedi. Kaleci Marafona topu iki hamlede tuttu.
62'nci dakikada Alanyasporlu Welinton yüksekten gelen topa Thiam ile birlikte yükseldi. Yükselirken dirseğini kullanan Welinton ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
75'inci dakikada Kasımpaşalı Hajradinovic'in uzaktan sert şutunda top yerden sekerek tehlikeli şekilde kaleye yöneldi. Kaleci Marafona topu kontrol etti.
Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

ANTALYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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