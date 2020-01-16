Faslı baldız cinayetinde kan donduran ifadeler Baldızını öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi Maktulün ablası: "Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Faslı baldız cinayetinde kan donduran ifadeler Baldızını öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul ...

İHA

Antalya'da Faslı baldızını bıçaklayarak öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan maktulün ablası ve sanığın eşi, "Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi. Ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi" dedi.

Faslı baldız cinayetinde kan donduran ifadeler Baldızını öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi Maktulün ablası: "Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi”

Antalya’da Faslı baldızını bıçaklayarak öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan maktulün ablası ve sanığın eşi, “Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi. Ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi” dedi.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde geçen 28 Eylül’de meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham K’nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K. elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.’nın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı.
İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj’i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Ercan K. ise yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklu sanık Ercan K. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Ercan K'nın, Siham K. ile 2011 yılında evlendikleri, Siham K'nın zaman zaman sanıktan şiddet gördüğü ifade edildi.

Arkadaşına, ‘Bir insanı öldürmenin cezası nedir?’ diye soru sormuş
Maktulün, ablasının hamile olması dolayısıyla Fas'tan Türkiye'ye geldiğinin belirtildiği iddianamede, şöyle denildi:
“Maktul şüpheli eniştesi ile birlikte aynı evde kalmaya başladı. Şüphelinin, eşine şiddet uygulaması nedeniyle maktul şüpheliye itiraz etti ve pek çok kez şüpheli ile tartıştı. Bir iki kez de şüpheli hakkında ailenin korunması kanunu çerçevesinde tedbir uygulanıp şüphelinin evden uzaklaştırıldı. Evden uzaklaştırma kararı verilen şüpheli bazen annesinin evinde, bazen de polis evinde konakladı ve hakkında bu kararların verilmesinden baldızı olan maktulü sorumlu tuttu ve maktule kin gütmeye başladı. İşyerindeki arkadaşına da, ‘Bir insanı öldürmenin cezası nedir? Öbür dünyada günah yazılır mı? Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezası hafifler mi? gibi sorular yöneltti.”

“Baldızını öldürmeye karar verdi”
Sanık Ercan K’nın, hakkında tedbir kararının sona ermesinin üzerine, baldızını öldürmeye karar verdiğini belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirmek için annesinin evinden et kesme bıçağı aldığı kaydedildi. İddianame şöyle devam etti:
“Yaptığı plan gereğince maktulü savunmasız yakalamak için evin mutfak balkonundan içeri elindeki bıçakla suç tarihinde girdi. Şüpheliyi önce eşi Siham K’yı fark etti ve ‘yapma etme’ diye ona engel olmaya çalıştı. Ancak şüpheli elindeki büyük bıçağı masaya vurarak baldızına hitaben, ‘bıçak çekmek neyin nesiymiş?’ deyip saldırdı. Ancak maktul ablasının eşine engel olmaya çalışırken, kardeşi maktule de, ‘kaç’ demesi üzerine, maktul evin dış kapısını açıp, sokağa doğru bağırarak kaçmaya başladı. Şüpheli de elinde bıçakla maktulün peşinden sokağa çıktı. Maktulün ablası da komşulardan yardım istemek için balkona çıkarak, bağırdı. Ancak buna rağmen şüpheli peşinden koştuğu baldızı olan maktule yetişerek, elindeki bıçakla defalarca maktulün göğüs ve boyun kısmına vurdu. Ayrıca maktulün saçından tutarak boyun kısmına bıçakla vurdu. En az 5 öldürücü bıçak darbesi, şüpheli tarafından maktule yöneltildi.”
İddianamede ifadesi alınan Siham K., sanık eşi Ercan K’nın kendisine sık sık şiddet uyguladığını ifadelere yer verildi.

“Eşim kız kardeşime göz koydu”
Kız kardeşi maktulün, yaklaşık 9 ay önce kendisine yardım etmek için Fas’tan geldiğini ifade eden Siham K.’nın iddianamede şu ifadeleri yer aldı:
“Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi. Ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi. Eşim bana şiddet gösterirken de kardeşim buna sürekli çıkışıyordu. Eşim hakkında yasa çerçevesinde tedbir kararı aldırdım ve eşim evden bu nedenle uzaklaştırıldı. Böyle olunca eşim bana ve kız kardeşime daha çok kin besledi. Olay günü de mutfak balkonundan elinde bıçakla içeri girdi ve kız kardeşime saldırdı. Ancak araya girdim kız kardeşime, ‘kaç’ dedim kız kardeşim ayakkabılarını giymeden evden sokağa çıktı. Ben de balkona çıkıp komşulardan yardım istedim. Bir müddet sonra olay yerine ambulansların geldiğini ve eşimin kız kardeşimi bıçaklayarak öldürdüğünü öğrendim.”
Ölü muayene ve otopsi tutanağının yer aldığı iddianamede, maktulün 8 adet öldürücü bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. İddianamede, sanık Ercan K’nın eylemi, ‘tasarlayarak’ gerçekleştirdiğinin kabul edildiği belirtildi.

ANTALYA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi
YEREL HABERLER Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi
Baldızını öldürmeden önce arkadaşına, 'Cehenneme girer miyim' diye sormuş
YEREL HABERLER Baldızını öldürmeden önce arkadaşına, 'Cehenneme ...
İran’da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor Türkiye aşığı İranlı kadın, Antalya sokaklarında çaldığı Hang Drum enstrümanıyla vatandaşların beğenisini topluyor
YEREL HABERLER İran’da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında ...
ATSO Akademi’den Facebook Bilgilendirme Programı
YEREL HABERLER ATSO Akademi’den Facebook Bilgilendirme Programı
Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor
YEREL HABERLER Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor
Domatesin bir kısmında halen hormon kullanılıyor
YEREL HABERLER Domatesin bir kısmında halen hormon kullanılıyor
Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek bekliyor
YEREL HABERLER Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek ...
Başkan Böcek'in Ankara temasları
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in Ankara temasları
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 3-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 3-1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 3 - ...
18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı
YEREL HABERLER 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca ...
Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı TRAGGER kurucu ortağı Ali Serdar Emre: "Türkiye pazarıyla yetinmeyeceğiz, globali hedefliyoruz" "Türk pazarında en iyi şekilde yer almak, araçlarımızı en kaliteli biçimde yedek parçaları güvenle vererek, yurt dışına açılma hedeflerimiz var" " Buna geçen sene itibariyle başladık, araçlarımızı kısa sürede Almanya, Avusturalya, Fas gibi ülkelerde görüyor olacaksınız"
YEREL HABERLER Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet ...
Turizm fuarına Alanya akını
YEREL HABERLER Turizm fuarına Alanya akını
Karı-koca suç makineleri Manavgat’ta yakalandı 18 yıl 3 ay hapis cezası ile aranırken yakalandı, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Karı-koca suç makineleri Manavgat’ta yakalandı 18 yıl ...
AFAD'dan bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER AFAD'dan bilgilendirme semineri
Antalya’da Müzesi’nde ‘selfie’ günü
YEREL HABERLER Antalya’da Müzesi’nde ‘selfie’ günü
Manavgat esnafına müşteri ilişkileri eğitimi
YEREL HABERLER Manavgat esnafına müşteri ilişkileri eğitimi
Yabancıya konut satışında 2019 rekoru
YEREL HABERLER Yabancıya konut satışında 2019 rekoru
Konut satışında Antalya’da 8 bin 951 ile ikinci sırada
YEREL HABERLER Konut satışında Antalya’da 8 bin 951 ile ikinci ...
Antalya, Utrecht Turizm Fuarı'nda
YEREL HABERLER Antalya, Utrecht Turizm Fuarı'nda
Başkan Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı’nda
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı’nda
Zabıta memurlarından kan bağışına destek
YEREL HABERLER Zabıta memurlarından kan bağışına destek
Yüzde 100 elektrikli, yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı, fuarda görücüye çıktı
YEREL HABERLER Yüzde 100 elektrikli, yüzde 85 yerli yeni nesil ...
Dalından çikolata toplayıp ekmeğe sürüp yediler Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yetişen çikolata meyvesini tatmak isteyen anaokulu öğrencileri, dalından çikolata toplayıp, ekmeğe sürüp yedi
YEREL HABERLER Dalından çikolata toplayıp ekmeğe sürüp ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X