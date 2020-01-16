Finike Fatih Bulvarı’na kaldırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’nin Fatih Bulvarı üzerinde sürdürülen kaldırım çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 2 kilometrelik çalışmanın ardından Fatih Bulvarı yayalar için daha güvenli hale geldi.



Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’de kaldırım çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kavşak, yaya kaldırımı ve bakımonarım çalışması kapsamında toplam 2 kilometre olan Finike Fatih Bulvarı’nda kaldırım çalışması tamamlandı.



Çalışma kapsamında yolla aynı hizada olan kaldırımlar yükseltilirken, yaya güvenliği de sağlandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, görme engelli bireylerin de Finike içinde rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak “görme engelli iz yolu” döşemelerini de gerçekleştirdi.



ANTALYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.