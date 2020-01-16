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Tütüncü, balık mezadını başlattı

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, davet üzerine gittiği Antalya Balıkçılar Barınağı'nda, ilk satış ihalesini yaparak, balık mezadını başlattı.

Tütüncü, balık mezadını başlattı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, davet üzerine gittiği Antalya Balıkçılar Barınağı’nda, ilk satış ihalesini yaparak, balık mezadını başlattı.

Geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde ‘zirai don nöbeti tutan’ sera altı üreticilerini ziyaret eden Tütüncü, bu kez de gün doğarken balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Tütüncü, davet üzerine Antalya Balıkçılar Barınağı’nda sabah saat 05.00’te düzenlenen balık mezadına katıldı. Açık artırma usulüyle satışı yapılan balıkların sergilendiği alana gelen Başkan Tütüncü, selamlaştığı esnafa, bol kazançlar dileğinde bulundu. Tütüncü, daha sonra Akdeniz, Ege ve Marmara’dan gelen ve kasalarda sergilenen farklı deniz ürünlerinin bulunduğu mezatta, “Alan, satan hayrını görsün” dileğiyle ilk satış ihalesini yaptı.

Tütüncü, lahoz (grida) balığını, kilosu 100 TL’den ihaleye çıkardı. Belirlenen bir rakamdan başlayan ihale, açık artırma usulüyle gerçekleştirildi. Hakan Tütüncü, mezadın ardından balıkçı esnafıyla çay içti ve sektörle ilgili sıkıntılarını dinledi.

Toplumun her kesimiyle gönül köprüleri kurmaya önem verdiklerini belirten Tütüncü, “Davet üzerine bugün de Antalya Balıkçı Barınağı’nda esnaf kardeşlerimle bir araya geldim. Henüz gün doğmadı. Yeni güne hazırlanan bu güzel şehrin balıkçılarının mezat heyecanını paylaştım. Balıkçı esnafımız, her gün saat 05.00’te mezatla güne başlarlar. Bugün mezatta ilk ihaleyi ben başlattım. Tüm esnafımıza bereketli bir gün diliyorum. İnsanın olduğu her yer bizim” dedi.

ANTALYA

16 Ocak 2020 Perşembe

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