Akdeniz'deki kayak merkezleri sömestire hazır

BATI Akdeniz bölgesinde bulunan Saklıkent, Davraz ve Salda kayak merkezlerinde sömestir hazırlıkları tamamlandı. Karla kaplı zirvelerde kaymanın keyfini yaşamak isteyenlerin her sömestirde tercih ettiği kayak merkezlerinin bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Antalya kent merkezine 55 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi 17 Ocak3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan sömestir tatili hazırlıklarını tamamladı. Zirvede kar kalındığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Zirvede farklı zorluk seviyelerine sahip 4 pist, sömestir tatilinde de aktif olarak kullanılacak. Kayak merkezinde dağın zirvesinden başlayan, sert viraj ve dik yokuşları barındıran kırmızı pist, profesyonel kayakçılar kullanacak. 4 kilometre uzunluğundaki piste ulaşım Karakaya telesiyejiyle sağlanıyor. 1500 metre uzunluğundaki siyah pist ara istasyon olarak adlandırılıyor. Dik yamaçları barından pist, orta dereceli kayakçılara hitap ediyor. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip pist, genelde profesyonel piste geçmeden önceki eğitim aşamasında kullanılıyor. 300 metre uzunluğundaki sarı pist ise eğitim amaçlı kullanılıyor.

'TAM KAPASİTEYLE HİZMET EDECEĞİZ'

Zirvede bulunan biri 50 yatak kapasiteli diğeri ise 250 yatak kapasiteli otel de, tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Saklıkent Kayak Evi sahibi Cuma Özaydın, sömestir tatilinde günübirlik tatilcilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılamak için hazırlıkların tamamlandığını anlattı. Özellikle öğrencilerin kızak talep ettiğini aktaran Özaydın, "Günlük kullanım ihtiyacına yönelik 200'ün üzerinde kızağımız bulunuyor. Sömestir tatiline özel 100 kızak takviyesi yaptık. Tam kapasiteyle Antalyalılara ve öğrencilere hizmet edeceğiz. Saklıkent'te çok güzel bir gün geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

DAVRAZ SÖMESTİR TATİLİNE HAZIR

Isparta'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi 17 Ocak'ta başlayacak olan sömestir tatilinde kayak severleri ağırlamaya hazır. 400 yatak kapasitesi bulunan konaklama tesisleri şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Sömestir tatilini değerlendirmek isteyen kayak severlerin şimdiden rezervasyonlarını yaptırdıklarını belirten konaklama tesisi yetkilileri, her şeyin hazır olduğunu kaydetti. Isparta merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1650 rakımlı Davraz Kış Sporları Merkezi'ne Antalya, Burdur, Konya, Afyonkarahisar ve Denizli gibi çevre illerin yanı sıra birçok şehirden ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Davraz Kayak Merkezi, son dönemde ise en yoğun günlerini yaşıyor. Davraz Kayak Merkezi'ne katalog çekimi, piknik ve gezmek için gelenlerin yanı sıra, kızakla, poşetle ve otomobil koltuğuyla kayanlar dikkat çekiyor. Her kategoriye uygun kayak pistleriyle kayakçıların ilgi odağı olan Davraz Kayak Merkezi'nde, kalabalık fazla olunca telesiyej tesislerinde metrelerce kuyruk oluştu.

Moda çekimleri için Davraz'a gelen modellerden Ceyda Özdemir, "Davraz doğal güzelliği olan bir yer. Biz düğün organizasyonları yapan bir ekibiz ve katalog çekimlerimiz için özellikle burayı tercih ettik" dedi.

4 arkadaşıyla Antalya'dan Davraz'a gelen Tayfun Nisan, "Buraya ikinci gelişimiz ve çok beğeniyoruz. Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi var ama bu kadar imkan yok. Burada pistler ve imkanlar çok daha iyi. Herkesin bu heyecanı yaşaması gerektiğini ve mutlaka Davraz'a gelmesi gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL, ÇOK EĞLENCELİ'

İstanbul'dan Davraz Kayak Merkezi'ne ailesiyle gelen Gamze Erkuş, "İstanbul'da oturuyorum. Aslen Burdurluyum. Geçen sene ilk kez gelmiştim buraya. Çok beğendik ve çok eğlendik. 'Bu sene tekrarlayalım' dedik. Çok güzel, çok eğlenceli. Önce piknik yaparak başladık ardından semaverde çayımızı içip, burada kızakla kaydık. Eğlenmeye de devam ediyoruz" dedi.

'BİZ HAZIRIZ'

Isperia Davraz Konaklama Tesisi Sorumlusu İdris Tercüman, kayak merkezinde faaliyet gösteren tesislerde 400 yatak kapasitesi olduğunu ve sömestir tatili için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bizler hazırız misafirlerimizi bekliyoruz" mesajını verdi.

ULAŞIMI EN KOLAY KAYAK MERKEZİ

Davraz'da 300 yatak kapasitesi bulunan ve kayak merkezinin en büyük işletmesi olan Davraz Sirene Otel Müdürü Mustafa Özbey de bu yıl Davraz Kayak Merkezi'nde sezonun 25 Aralık tarihinde açıldığını ve o günden bu yana yüzde 90 doluluk oranıyla iyi bir sezon geçirdiklerini anlattı. 17 Ocak'ta başlayacak sömestir tatiline hazır olduklarını kaydeden Özbey, 31 kilometreyi bulan kayak pisti uzunluğuyla Davraz'ın kayak severler için ideal bir yer olduğundan söz etti. Özbey, "Davraz Kayak Merkezi, ulaşılması en kolay kayak merkezidir. Sezon boyunca ben hiç yolunun kapalı olduğunu görmedim. Kamu kurumları özellikle İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışarak ulaşımı sağlamaktadır" dedi.

SALDA'DA SÖMESTİR HAZIRLIKLARI TAMAM

Burdur'un Yeşilova ilçesi Tınaztepe mevkisinde bulunan Salda Kayak Merkezi de sömestir tatiline hazır. İki hafta önce sezon açılışı yapılan Salda Kayak Merkezi'ndeki kafeterya, restoran, otopark, teleski hizmetleri Yeşilova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 8 personel tarafından yürütülüyor. Salda Kayak Merkezi, bu yıl yaz sezonunda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. En uzunu 1600, en kısası 500 metre olan 3 piste sahip tesiste iki teleski bulunuyor. Tesiste ayrıca 510 ve 1520 kilometre kayakçı koşu ve biatlon yapmaya müsait arazi de yer alıyor.



