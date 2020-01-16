Park halindeki otomobilde yangın çıktı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde, elektrik aksamı nedeniyle yangın çıktı.

Olay, Şelale Mahallesi 3527 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Açıkgöz’e ait 07 YNA 83 plakalı otomobil park halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Otomobilin motor bölümünün yangından büyük çapta zarar gördüğü belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürürken, yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

ANTALYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.