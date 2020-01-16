4 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi sırasında ‘terör örgütü propagandası yapmak, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından aranan M.S. (25) tespit edildi. Jandarma devriyesini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, yaklaşık 500 metre kovalanarak yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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