Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 22 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Halil Akbunar’ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01
10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 11
18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 21
44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 22
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler:Volkan Bayarslan x, Mustafa Savranlar x, Mehmet Salim Mazlum x
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir xx, Celustka xx, Chico xx, Charles xx, Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xxx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Diego, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Amilton, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batıhan Berkay Fındık, Mikail Başar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Göztepe: Mehmet Bakırbaş xx, Paluli xx, Titi xx, Schwechlen xx, Yalçın Kayan xx, Andre Castro xxx, Borges xx, Batuhan Kırdaroğlu xx, Mossoro xx, Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xxx
Yedekler: Eren Bilen, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleonı
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 44) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18)(Antalyaspor)
ANTALYA
16 Ocak 2020 Perşembe
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