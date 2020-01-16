Kaçak avcılığa 43 bin 552 TL ceza

Devlet avlaklarında yapılan kontroller kapsamında Antalya ve Isparta illerinde 2019 yılının son haftasında 346 kişi kontrol edilerek, 43 bin 552 TL cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışmaları devam ediyor. Antalya ve Isparta illerinde 2019 yılının son haftasında yapılan av koruma çalışmalarında 346 kişi kontrol edilmiş olup 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kontroller sonucunda 6 bin 732 TL idari para cezası ve 36 bin 820 TL tazminat olmak üzere toplamda 43 bin 552 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

ANTALYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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