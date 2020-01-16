Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Göztepe’yi 43 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego’nun şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 32

74. dakikada Mossoro ceza sahası çizgisi üzerinden pasını kale önündeki Murat Paluli’ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 33

81. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Amilton’u düşüren Titi, VAR hakeminin uyarısıyla kırmızı kart gördü.

83. dakikada Diego, ceza sahası dışı sağ çaprazında serbest atış kullandı. Barajdan dönen topu kale önünde iyi takip eden Harun Alpsoy’un kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 43



Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Savranlar xx, Mehmet Salim Mazlum xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir x (Diego dk. 46 xx), Celustka xxx, Chico xx, Charles x (Amilton dk. 46 xx), Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx (Mikail Başar dk. 83 ?)

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batuhan Berkay Fındık

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Göztepe: Mehmet Bakırbaş x, Murat Paluli xx, Titi x, Schwechlen x, Yalçın Kayan x, Andre Castro xx, Borges x, Batuhan Kırdaroğlu x (Serdar Gürler dk. 46 x), Mossoro x (Berkan Emir dk. 83 ?), Halil Akbunar x (Jerome dk. 62 x), Deniz Kadah xx

Yedekler: Eren Bilen, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Soner Aydoğdu, Napoleoni

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 45), Murat Pamirli (dk. 74) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18), Diego (dk. 67) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Amilton, Fredy (Antalyaspor), Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Eren Bilen (Yedek kulübesi) (Göztepe)

Kırmızı kart: Titi (dk. 80) (Göztepe)

ANTALYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

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