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Her grip 'domuz gribi' değil

DHA

SON dönemde influenza (grip) salgınında artış olduğunu belirten uzmanlar, geçmeyen hırıltılı öksürük, yüksek ateş, burun akıntısı, yorgunluk gibi belirtileri olan kişilerin uzmana başvurması gerektiğine vurgu yaptı. Uzmanlar, her grip vakasına 'domuz gribi' denilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

SON dönemde influenza (grip) salgınında artış olduğunu belirten uzmanlar, geçmeyen hırıltılı öksürük, yüksek ateş, burun akıntısı, yorgunluk gibi belirtileri olan kişilerin uzmana başvurması gerektiğine vurgu yaptı. Uzmanlar, her grip vakasına 'domuz gribi' denilmesinin yanlış olduğunu belirtti.
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Ezel Taşdemir, son dönemde değişen hava olayları nedeniyle vatandaşların influenzaya yakalanma durumunda artış gözlendiğini söyledi. Geçmeyen hırıltılı öksürük, burun akıntısı ve yüksek ateş gibi belirtilerin baş gösterdiğini anlatan Doç.Dr. Taşdemir, alerjisi olan kişilerin bu tür hastalıkları daha uzun sürede atlattığını vurguladı. Taşdemir, ileri yaş grubunda olan kişilerde ve çocuklarda hastalığın çok daha ağır seyrettiğini belirtti. Taşdemir, bu tür hastalıklarda hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
INFLUENZA'NIN ALT GRUPLARI
Doç.Dr. Ezel Taşdemir, "Her vakaya 'domuz gribi' dememiz doğru değil. Influenza A, B, C şeklinde virüs alt grupları olan bir virüstür. Domuz gribi de zaten influenzanın A grubunda olan H1N1 virüsüdür. Özel testler yapılarak tanı konulabilir. Fakat şu aralar gördüğümüz grip salgınlarının çoğu influenza B dediğimiz, bildiğimiz basit gribal enfeksiyondur. Influenza'nın bu alt tiplerini ayırt etsek de tedavide aslında ortak karar vermekteyiz. Fakat komplikasyon açısından H1N1 virüsü biraz daha immunosit veya kronik hastalıkları olan ileri yaş grupları ve çocuklarda biraz daha ağır seyrettiği için hastaları bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor" dedi.
YÜKSEK ATEŞ, HIRILTILI ÖKSÜRÜK VE BURUN AKINTISI
Influenza belirtilerini anlatan Taşdemir, "Yaygın vücut ağrıları, yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve genel kırgınlıkla ortaya çıkar. Aslında hepsinin özellikleri ortaktır. Fakat hastalık seyir esnasında saydığım grup hastalarda komplikasyonlar yönünden biraz daha dikkatli olmak gerekir. Komplikasyonlar açısından hastalarımızı uyarıyoruz. İnatçı, geçmeyen hırıltılı öksürükler, solunum güçlükleri, düşmeyen ateş olursa mutlaka uzmanlara danışmaları gerekiyor. Hastalara genellikle anti-gribal tedavi uygulamaktayız" diye konuştu.
'ALERJİNİZ OLABİLİR'
Doç.Dr. Ezel Taşdemir, "Yanılınan bir diğer konu ise şudur; Geçmeyen hırıltılı öksürük, burun akıntısı olan hastalarda grip ya da soğuk algınlığı değil, temelinde alerji olduğu görülmüştür. Çoğu hastanın alerji yatkınlığı varsa, gribal enfeksiyon gibi hastalık süresi uzamaktadır. Bu konuda özellikle ayırıcı bir tanı koyulmalıdır. Bu hastalık alerjik mi yoksa gribal bir enfeksiyon mu önce bunu teşhis etmek gerekir. Gerekli kan ve alerji testleri yaparak bu hastalığı ayırt edebiliyoruz" dedi.
'HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ'
Bu tür hastalıkların önüne geçmek için genellikle mevsim geçişlerinde dikkatli olunması konusunda da uyaran Doç.Dr. Taşdemir, "Hijyen çok önemli. Bu tarz bulaşıcı hastalıklarda genellikle damla yoluyla geçtiği için el temizliğine dikkat etmek gerekir. Enfeksiyonu olan kişilerin çalışmasını değil, evde dinlenmesini öneriyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

17 Ocak 2020 Cuma

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