Manavgat Adliyesinde yüzde 109,70’lik rekor başarı Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz: " 2019 yılında gelen 19 bin 532 soruşturma dosyası ve önceki yıllardan kalanlarla birlikte 21 bin 427 soruşturma dosyası karara bağlandı"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Başsavcı Ramazan Yılmaz, “2019 yılında Manavgat adliyesine gelen 19 bin 532 soruşturma dosyası son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Arkadaşlarımızla birlikte geçen yıldan devreden fezleke, yetkisizlik, soruşturmaya yer olmadığı dair karar veya iddianame gibi toplam 21 bin 427 soruşturma evrakını sonuçlandırdık. Yani yüzde 109,70’lik bir çalışma tempomuz var." dedi.

Manavgat Adliyesinde gazetecilerle bir araya gelen Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, 2019 yılındaki çalışmaları değerlendirdi. Manavgat adliyesinde 1 buçuk yıl önce göreve başladığını belirten Başsavcı Yılmaz, “2019 yılında Manavgat adliyesine gelen 19 bin 532 soruşturma dosyası son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Arkadaşlarımızla birlikte geçen yıldan devreden fezleke, yetkisizlik, soruşturmaya yer olmadığı dair karar veya iddianame gibi toplam 21 bin 427 soruşturma evrakını sonuçlandırdık. Yani yüzde 109,70’lik bir çalışma tempomuz var. Diğer taraftan halen 2020 yılına devreden 17 bin 300 evrak var. Bunların 11 bin 600’ü daimi arama dosyası. Ayrıca 6 bin civarında derdest yani ayrılan dosyamız var. Diğer taraftan 2016 öncesine ait elimizde kalan dosya sayısı sadece 78. Vatandaşlarımızın şikayetlerini mümkün mertebe güncel tarihe yaklaştırıyoruz. Bu arada CİMER başvurularımız azaldı. 35 sene önce dilekçe verip sonuç alınamayan başvurular istatistik olarak yüzde 23’e düştü” dedi.



İhtisaslaşma önemli

İhtisaslaşmanın bütün kamu kurumlarında olduğu gibi adliyelerde de önemli olduğunu söyleyen Başsavcı Ramazan Yılmaz, bu bağlamda çeşitli suç tiplerini içeren büroları faaliyete geçirdiklerini belirtti. Manavgat Adliyesinde 22 savcının görev yaptığını kaydeden başsavcı Yılmaz, “Savcı arkadaşlarımızın arasında paylaştırmak suretiyle; genel soruşturma, çocuk suçlular, anayasal suçlar, aile içi şiddet suçları, uzlaştırma, memur suçları, uyuşturucu suçları, yetişkin erteleme uyuşturucu ve çocuk erteleme uyuşturucu suçlarıyla ilgili bürolarımız aktif olarak çalışıyor. Böyle olunca arkadaşlarımız uzmanlaşıyor, hem isim hafızası oluşuyor hem de talimatlar tek elden çıkmış oluyor” dedi.



Türkiye'de ilçelerdeki ilk uyuşturucu bürosu Manavgat'ta

Türkiye’de ilçe adliyeleri arasında ilk defa uyuşturucuyla mücadele anlamında büronun Manavgat adliyesinde kurulduğunu belirten Başsavcı Ramazan Yılmaz, “Türkiye’de uyuşturucuyla ilgili büro sadece Manavgat’ta vardır. Bu da çok ciddi katkı sağladı. Uyuşturucu ile mücadele istediğimiz düzeyde mi? Henüz değil ama emniyet ve jandarmayla birlikte elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana her ay dosyamız var. Satıcılara göz açtırmamaya gayret ediyoruz. Uyuşturucudan kolay para kazanılıyor. Adam saksıda da yetiştiriyor. Bizde bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Uyuşturucuyla geçen yıldan kalan 300 dosyayla birlikte 1682 dosyanın, 1615’ine karar yazdık. Uyuşturucu ile ilgili elimizde olan derdest dosya sayısı 67. Bu çok önemli bir rakam. Uyuşturucu dosyaları hassas, bir an önce cezaya bağlıyoruz. Bir de bildiğiniz gibi erteleme kararı yazılıyor, 1300 civarında da erteleme kararı yazılan derdest dosyalarımız var” diye konuştu

Manavgat’ta aile içi şiddet bürosunda yaralama olan dosyalarda gözaltı tedbirini uyguladıklarını vurgulayan başsavcı Yılmaz, “Yıl içerisinde 1340 aile içi şiddet dosyası gelmiş. 1340, yüksek bir rakam olarak görünüyor. Bu gelenlerden 1265’ini çıkartmışız, 400 civarında elimizde aile içi şiddet dosyası var” dedi.



Anayasal suçlarda bir yılda 87 dosya

Terör suçlarının ağırlıkta olduğu anayasal suçlar bürosuna bu yıl 87 dosya geldiğini ve geçen yıldan 214 dosya devri olduğunu ifade eden Başsavcı Yılmaz, Toplam 301 dosyamız vardı. Bunlardan 260’ına karar yazdık, 40 dosyamız kaldı. FETÖ/PDY soruşturmaları bağlamında şu an elimizde 40 dosyamız var, ihbara kaydedilenle birlikte bu rakam 80. Burada da çok hızlı reaksiyon gösterdik, 40 dosyadan 30 küsur tanesi dijital veri bekliyor” diye konuştu.



Suça sürüklenen çocuk soruşturmaları

Başsavcı Yılmaz, suça sürüklenen çocuklarla ilgili bu yıl 1180 dosya geldiğini geçen yıldan devirlerle birlikte 1400 dosyayı tamamladıklarını, memur suçlarında 296 dosyadan 170’ini, uzlaştırmada 2 bin 500 dosyadan 2 bin 45’ini sonuçlandırdıklarını söyledi.

Başsavcı Ramazan Yılmaz, insanların kendi sıkıntılarını çözmediğini de ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Manavgat adliyesine 2010’da 11 bin 500, 2011’de 12 bin 100, 2012’de 13 bin 500, 2013’de 13 bin 600, 2014’de 14 bin, 2015’de 14 bin, 2016’da 14 bin, 2017’de 16 bin, 2018’de 18 bin, 2019’da 19 bin 500 dosya gelmiş. Dosya sayısında hep yukarıya doğru bir ivmelenme mevcut. Bu kadar fevri değiliz ama toplumumuz maalesef gergin. Her şeyi adliyeye bağlamak, her yanlışın merkezini adliyeler olarak görmek doğru değil. Aile, eğitim bunların hepsi bir zincir. Zincirden bir tanesi koparsa, bu bize suç olarak geri dönüyor”

