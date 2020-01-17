TÜRSAB Batın Antalya Başkan Perçin: "Hollanda fuarında Türkiye konuşuluyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜRSAB Batın Antalya Başkan Perçin: "Hollanda fuarında Türkiye konuşuluyor"

İHA

TÜRSAB Batın Antalya Başkan Perçin: "Hollanda fuarında Türkiye konuşuluyor"

TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin Hollanda Turizm Fuarını değerlendirdi.
TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı, bu yıl 50'inci kez kapılarını açan Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarına katıldı. Hollandalıların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği fuara katılan TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, bölgenin tanıtımını yaparak çok sayıda misafire bölgeleri hakkında bilgiler verip kendilerini davet ettiklerini söyledi. Başkan Perçin yaptığı açıklamasında, “Hollanda’da bu yıl 50’ncisi düzenlenen ve 19 Ocak’a kadar devam edecek olan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarında ülkemiz yaklaşık 628 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu. TÜRSAB olarak fuarda yerimizi aldık. Hollandaların yoğun ilgi gösterdiği fuarda TÜRSAB standımızda misafirlerimizi karşılayarak, Birliğimiz ve Bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Fuar boyunca fuar alanındaki stantları gezerek ülke turizmimizin Hollanda pazarındaki konumu ve Birliğimizin etkinliği hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.
Perçin, bu yıl erken rezervasyonların oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ettiğini ve bunun da oldukça sevindirici olduğuna dikkat çekerek, "Fuarda ülkemize büyük ilgi var. Bir dönemler çok konuşulan İspanya, Yunanistan gibi ülkeler artık Türkiye’den sonra konuşuluyor. Hollandalılar Batı Akdeniz’imizi çok iyi tanıyorlar ve iyi biliyorlar. Hollanda Pazarı, bölgemiz için önem taşıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Hollandalı misafirlerimiz tatillerini bizler ile birlikte geçirecekler" diye konuştu.

ANTALYA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası
YEREL HABERLER 'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon ...
Birkan Polat'ın hedefi Avrupa'da derece yapmak Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat: "Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda daha başarılı olacağım" "En büyük hedefim dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak" "Annem ilk gösterimi gözleri kapalı izlemiş"
YEREL HABERLER Birkan Polat'ın hedefi Avrupa'da derece ...
Alara'daki iki HES'e 'iptal edilsin' başvurusu
YEREL HABERLER Alara'daki iki HES'e 'iptal edilsin' başvurusu
Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu
Teneffüs Park’ta yarı yıl eğlencesi
YEREL HABERLER Teneffüs Park’ta yarı yıl eğlencesi
Kovalamacada durduruldu, otomobilinde polis telsizi ve tabanca bulundu
YEREL HABERLER Kovalamacada durduruldu, otomobilinde polis telsizi ...
Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi
YEREL HABERLER Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi
Faslı baldız cinayetinin katil zanlısı, cinayetten sonra yüzmeye gitmiş Faslı eş, mahkemede sanığa dönüp ‘Kardeşimi neden öldürdün’ diyerek hesap sordu. Faslı baldızını katleden enişte hakim karşısında Sanığın karısı ve öldürülen kadının ablası Siham Karakaş: "Sanık kardeşimi dini nikahlı kendisine eş yapmayı istedi. 9 yıl boyunca tehditlerle yanında kaldım" "Sanık benim hayatımı bitirdi. Kardeşimin ölümü yüzünden babam felç oldu"
YEREL HABERLER Faslı baldız cinayetinin katil zanlısı, cinayetten ...
Her grip 'domuz gribi' değil
YEREL HABERLER Her grip 'domuz gribi' değil
Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ...
Antalyaspor'da rota Lukas Podolski
YEREL HABERLER Antalyaspor'da rota Lukas Podolski
Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu
YEREL HABERLER Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna ...
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar
YEREL HABERLER Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek ...
Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici olacak" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Kupadaki hedefimizin lig maçından sonra belirleyici olduğunu düşünüyorum" "Adım adım ilerlemeye bugünden başladık"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici ...
Ersan Parlatan: ”Turu geçeceğimize eminiz" Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Deplasmanda 3 gol atıp maçı kazanamamak üzücü" "Gelecek hafta turu geçeceğimizden eminiz"
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: ”Turu geçeceğimize eminiz" Göztepe ...
Antalyaspor- Göztepe: 4-3 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Antalyaspor- Göztepe: 4-3 (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 ...
Kaçak avcılığa 43 bin 552 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılığa 43 bin 552 TL ceza
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 ...
İş insanlarını dolandırdığı iddia edilen sahte MİT'çi tutuklandı
YEREL HABERLER İş insanlarını dolandırdığı iddia edilen sahte MİT'çi ...
Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu açıldı Binlerce oyuncak Antalya’da görücüye çıktı
YEREL HABERLER Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu açıldı Binlerce ...
Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı
Kask sayesinde olası ölümden döndü
YEREL HABERLER Kask sayesinde olası ölümden döndü
Kemer'deki 5 yıldızlı otelin icradan satışı ertelendi
YEREL HABERLER Kemer'deki 5 yıldızlı otelin icradan satışı ertelendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X