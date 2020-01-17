Faslı baldızını öldürdü, 'Cinayeti bayrak için işledim' dedi

ANTALYA'da, Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş'ın (42), tutuklu yargılanmasına başlandı. Karakaş, ifadesinde, cinayeti baldızı Türk bayrağını yırtığı için işlediğini söyledi.

Kepez ilçesinde oturan bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş'ın kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl temmuz ayında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan Karakaş'a, ağustos ayında 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.

Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş, 28 Eylül günü eşinin kaldığı daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, baldızına saldırdı, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı Ercan Karakaş ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Karakaş, kız kardeşi öldürülen müşteki Sıham Karakaş ve taraf avukatları katıldı.

'HAFIZA KAYBI YAŞADIM'

Duruşmada savunma yapan Ercan Karakaş, olay anını hatırlamadığını belirterek, "Ancak olaydan önce maktul Türk bayrağını yırtmıştı. Ben de bunu ihbar etmeme rağmen bununla ilgili işlem yapılmadı. Ben iki aydır evime girememekteydim. Maktul eşime olumsuz örnek oluyordu. Onu kötü yola düşürüyordu. O gün eve balkondan girdim. Evde erkek var mı diye kontrol etmek istedim. Oradaki insanlara yaklaşmamalarını söyledim mi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke ölmeseydi de ben ölseydim. Olaydan sonra denize gittim. İntihar etmek istedim ama olmadı. Uzun süre yüzdüm, sonra çıktım. Hafıza kaybı yaşadım. Ne yaptığını hatırlamaz haldeydim" dedi.

Cinayeti tasarlamadığını sözlerine ekleyen Karakaş, "Takdirnamelerim var. Sicilim temiz. Ben küfür dahi etmeyen bir insanım. Suçu işlemeyi düşünseydim, farklı şekillerde davranırdım. Evde erkek var dedikoduları artmıştı. Bir de eşimin telefonunda uygunsuz resimleri görünce evde erkek olduğunu düşünerek gitmiştim. Maktul üzerime atlayıp küfredince olay kendiliğinden gelişti" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE SEVEREK GELDİM'

Kardeşi öldürülen Sıham Karakaş (33) ise "Olay günü sanık eşim akşam vakti habersizce balkondan eve girmiş. Yemek yerken bir ses duydum. Ben sanığı görünce kaçtım. Kardeşime de kaçmasını söyledim. Sanık kardeşimi imamlı nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Olaylar da bu yüzden çıktı. 9 yıl boyunca tehditlerle yanında kaldım. Ben Türkiye'yi çok seven bir insanım. Sanık yalan söylüyor. Ben bayrak yakmadım. Böyle bir şey olamaz çünkü ben Türkiye'ye severek geldim. İki çocuk annesiyim. Çocuklara hiç bakmadı. Sanık bir katildir. Sanık benim hayatımı bitirdi. Kardeşimin ölümü yüzünden babam da felç oldu. Kardeşimi neden öldürdüğünü anlamış değilim. Sanığın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Sanık sapkındır ve sürekli bayanların peşindedir" dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Müşteki vekili avukat Mustafa Uğur da sanığın kendi aile efradının beyanlarına bakıldığında sanığın ahlaki zafiyeti olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, "Dosyaya konu eylemi gerçekleştirebileceğini düşünmemiştik. Sanık annesinin evinden planlı şekilde kasap bıçağını almış. Maktulü defalarca bıçaklamıştır. Raporda da görüleceği üzere maktulün boynunda da bıçak darbesi vardır. Boynunu da kesmek istemiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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