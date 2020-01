Turizm ve gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması ANFAŞ Hotel Equipment – 31.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product – 27.Uluslararası Gıda ve İçecek fuarı; dikkat çeken ürünlere, yeniliklere, ArGe yatırımlarına ve çarpıcı markalara ev sahipliği yaptı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından organize edilen ANFAŞ Hotel Equipment – 31.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product – 27.Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı eş zamanlı olarak Antalya Expo Center’da kapılarını açtı. 4 gün boyunca 600 katılımcının 3 bin 700’ün üzerinde markasını sergileyeceği organizasyon, 18 Ocak’a kadar yurt içinde 7 bölgeden, yurt dışında 70 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Turizm ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında bir araya getiren iki dev organizasyonun buluşturan fuar, sektöre kazandırdığı yenilikçi ürün ve markalarla da öne çıktı.



Tasarım Ödüllü TCar ANFAŞ’ta turizm sektörüyle buluştu

Üretimine 2018 yılında başlanan TRAGGER Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Araçları, 1518 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da düzenlenen 31.Hotel Equipment ve 27. Food Product Fuarı ANFAŞ’ta yerini aldı. TRAGGER standını ziyaret eden Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar araçları yakından incelediler.

Sergilenen ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ‘İyi Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazanan ve Transfer Serisinde yer alan TCar büyük ilgi gördü. Geliştirdikleri TCar ile ilgili bilgi veren TRAGGER Kurucu Ortak Ali Serdar Emre, “TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Aracı Ailesi’nde 20 yılı aşkın mühendislik ve tasarım deneyiminin ürünü. Tasarımı, mühendisliği ve sermayesiyle yerli bir yatırım olan TCar, Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiliyor. Aracımız; fonksiyon, dayanıklılık, performans ve konfor gibi özellikler dikkate alınarak yapılan mühendislik çalışmalarının sonucu olarak doğdu. Ürünlerin tasarım sürecinde ayrıca yalınlık ve kolay algılanma gibi unsurlar dikkate alındı. Aracımız; turistik tesisler, oteller ve tatil köylerinde personel ve yük taşıma özelliğine sahip. Benzersiz diz mesafesi ve geniş olduğu kadar konforlu koltuklarıyla üst seviyede yolcu konforu sağlayan araç, kullanıcıların istediği her özelliğe kolayca erişebilmesiyle kullanım konforu konusunda da iddialı” dedi.



"Artık kokteylleri robot Barmen hazırlayacak"

Akıllı fabrikalar için akıllı çözümler üreten İzmir Kökenli Alp Mühendislik tarafından tasarlanan ve üretilen ‘Robot Barmen’ fuarda öne çıkan yenilikçi ürünlerin başında geldi. Geliştirdikleri robot barmen hakkında bilgi veren Alp Mühendislik Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gizem Gülbent Bozkır, robot trendinin sektördeki yükselişini gördükleri için böylesi özel bir imalata yöneldiklerini belirtti. Bozkır, barmen robot ve marifetler hakkında, “Endüstriyel otomasyon çözümleri üreten, özel makine imalatı yapan kendi içinde 35 kişilik bir ArGe departmanı olan bir firmayız. Robot Barmen’i de bu fuarda ilk kez sergiliyoruz. 40 adet farklı içecekten 35 farklı kokteyl hazırlayabilen bir robot barmen ürettik. Bir yıllık bir ArGe geçmişi sonunda 80 bin Euro’luk yatırım maliyeti ile ortaya çıkan bu ürünümüze fuar katılımcılarından ve profesyonellerinden büyük ilgi var. Alp Mühendislik olarak önümüzdeki yıl da kendi kendine haritalama yapan, yolunu bulan ve engelleri aşan özel bir temizlik robotu hazırlığı içindeyiz. İki yıl içinde bu ürünümüzü de sektörle buluşturacağımızı düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.



Ekolojik tabaklar

Kullan at sektöründeki yenilikleri otellerin konseptine uyarlayarak misafir memnuniyeti önceliği bilinciyle etkin maliyetli çözümler sunmakta olan LİR, Türkiye’de bir ilke imza atarak ekolojik, çevre dostu olarak ürettiği tabakları 31.Hotel Equipment ve 27.Food Product Fuarı’nda sergiledi. Doğada 60 günde çözünebilen ekolojik ambalaj üretimine başlamış olup ithalatı ikame etmenin gururunu yaşadıklarını belirten firma sahibi Özgür Özbek, “2019 yılı itibariyle de Türkiye de bir ilke imza atarak 5 farklı tipte bu tabakları geliştirdik. Ürünümüz tamamen doğal. Bu üründe hiç ağaç kesilmiyor en önemli özelliği ise mukavemetli oluşu hatta mikrodalga fırınlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Üretim yerimiz Antalya’da ve ayda 52 ton üretim kapasitesine sahibiz. İlgi çok fazla amacımız gelecek yıl üretim kapasitemizi daha da arttırmak” diye konuştu.



Mobil Taş Fırınlar ile pizza ve pide keyfi

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip odunlu taş fırınların Anadolu Taş Fırın geleneği izlenerek günümüz teknolojileri ve malzemeleri kullanılarak yapılmış ve mobil hale getirilmiş bir versiyonu olan ‘Mobil Taş Fırınlar’ HORECA sektörünün son yıllarda en çok ilgi gösterdiği inovatif ürünler arasında geliyor. Kendisi de makine mühendisi olan Elmana Forni markasının sahibi Hasan Ergün Elmalı, bu fırınları 20 yıldır ürettiklerini ve her geçen yıl ilginin daha da arttığını belirtti. Yerli üretim sayesinde ithal ürünlere göre yüzde 1520 arasında fiyat avantajı sunduklarının da altını çizen Elmalı, mobil taş fırınların ebat, ısı özelliğine göre 6 bin ile 15 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışını yaptıklarını da belirtti. Son yıllarda ihracata da ağırlık verdiklerini vurgulayan Elmalı, özellikle ABD, Arap ülkeleri, Rusya, Polonya ve Balkan ülkelerinden ciddi sipariş aldıklarını da sözlerine ekledi. Elmalı, mobil taş fırınların avantajı ve özelliği hakkında, “Geleneksel kara fırınların bütün olumlu özelliklerini taşımalarının yanı sıra odun dışında gaz da yakabilmeleri ve taşınabilirliği en belirgin avantajlarıdır” şeklinde konuştu.



HORECA dünya markası olma yolunda

HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörünün en büyük ihtiyaç kalemleri arasında gelen endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve soğutma sistemleri sektöründe Türkiye’nin adını dünyaya başarıyla duyuran markalar da yer alıyor. Türkiye'de yarım asra yakın tecrübesiyle endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve soğutma sistemleri üreten ilk ve tek entegre tesise sahip olan Kromlüks, 25 bin metrekare toplam alan 15 bin metrekare kapalı alan üstünde 250’ye yakın kadrosu; uzman mühendislerin tasarımları, 34’ten fazla ülkeye yaptığı ihracat ile dünya markası olma yolunda önemli mesafeler almış bir Türk şirketi. 1975 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Kromlüks’ün Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çelikten firması, faaliyet alanı ve hedeflerine ilişkin, "Kromlüks’ün faaliyetleri mutfak ve çamaşırhane olarak iki alandan yürüyor. Bu iki alanda da ürünleriyle fark oluşturan Kromlüks olarak hedefimiz; Avrupa, Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’ne yapacağımız ihracatlarla ‘dünya markası’ olma yolunda ilerlemek" değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.