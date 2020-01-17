Yeşilköy’de sıcak asfalt çalışması başladı

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Kaş Belediyesince 2020 yılının ilk bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı. Yeşilköy Mahallesi’nde 4 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Kaş Belediyesi mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yeşilköy Mahallesi’nde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı.

Kanalbaşı mevkisinde 4 kilometre uzunluğundaki BSK asfalt çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hava şartlarının uygunluğuna göre asfalt çalışmasının devam edeceği kaydedildi.

ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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