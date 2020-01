Başkan Uysal: “Kaleiçi ahlakı oluşturmalıyız”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği’nin toplantısında Kaleiçi’nin yaşayanları, otelcileri ve esnafıyla kendi etik ilkelerini belirlemesi gerektiğini belirterek “Ortak ahlak üreteceğiz. Barışçı bir şekilde bütün insanların altında toplanacağı, bu tarihi ve özel dokuya uygun ortak ahlak üreteceğiz” dedi.

Başkan Uysal, kuruluş çalışmaları yeni tamamlanan Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği’nin konuğu olarak kahvaltı programına katıldı. Kaleiçi’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, Kaleiçi’nde esnaf toplantıları, mahalle buluşmalarıyla bir dönemi hep birlikte geçirdiklerini söyledi. “Ne yaptıysa sizlerle yaptık” diyen Başkan Uysal, o toplantılarda oy birliğiyle alanın kararlarının hepsini de Kaleiçi’nde uyguladıklarını dile getirdi. Bu uygulamaların sonucu olarak Kaleiçi’nin kullanımının değiştiğini kaydeden Başkan Uysal, yaşayan antik kentte yol ve sokakların kullanımının daha ciddi, sakin, tutarlı ve sürdürülebilir hale geldiğini aktardı. Bunun doğal bir sonucu olarak Kaleiçi’nde bir ‘mesai saati genişlemesi’ yaşandığını aktaran Uysal, ”İyi bir yere geldik. Çok daha iyisi olabilir” dedi.



"Yasal düzlemde çalışma"

Kaleiçi’nde eğlence kullanımıyla konaklama kullanımının ayrılabilmesi gerektiğini belirterek konuşmasına devam eden Uysal, bunun yasal düzlemde çalışmasının yapılması gerektiğini aktardı. Bununla birlikte Kaleiçi’nin kendi etiğini oluşturması gerektiğinin altını çizen Uysal, “Kaleiçi, esnafı ve işvereni, yatırımcısıyla, çalışanları ve yaşayanlarıyla farkını hissettirmesi lazım” dedi. Başkan Uysal, “Ortak ahlak üreteceğiz. Barışçı bir şekilde bütün insanların altında toplanacağı, bu tarihi ve özel dokuya uygun ortak ahlak üreteceğiz” diye konuştu.

Bu çerçevede Kaleiçi’nde etiket uygulamasına geçilmesinin ‘devrim’ olacağını dile getiren Başkan Uysal, “Kaleiçi Antalya’nın çekirdeği. Buradan ortaya çıkacak iyi şeyler şehrin geneline yayılıyor. Her yer bir ‘Kaleiçi gibi olmak’ istemeye başladı. Ama daha çok yolumuz var” şeklinde konuşmasına devam etti.

Kaleiçi’nde daha iyiye ulaşmak için devam eden yolculukta Kaleiçi Old Town Festivali’nin önemine değinen Başkan Uysal, festivalin 4’üncü yılında Dünyanın farklı ülkelerinden 48 şehri misafir ederken kusursuz bir organizasyonla 200 etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Festivale geçen yıl ilk kez heyetlerini yanı sıra turist kafilelerin de geldiğini belirten Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’ya gelenlerini çok mutlu bir şekilde kentten ayrıldığını söyledi.

