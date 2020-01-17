Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri uygulanmalı"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların dijital çağa ayak uydurmalarında indirimli tarifelerin bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Yeni düzenlemeler ve dijital çağa ayak uydurabilmek amacıyla esnaf ve sanatkarların internet ihtiyacının zorunlu hale geldiğini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Yaşadığımız dijital çağda internet, artık esnafımızın olmazsa olmazı haline geldi. Her geçen gün elektronik ortamda yapılması gereken yeni düzenlemeler geliyor. Gerek eticaretteki esnaf sayısının artması amacıyla, gerekse efatura gibi zorunlu işlemler için esnafımıza yönelik indirimli internet tarifeleri yapılmalı” diye konuştu.

Dere, esnafa özel uygulanacak internet tarifelerinin esnaf ve sanatkarların dijital platformlara daha kolay ulaşmalarını sağlayacağını belirterek, “Yeni düzenlemelerle uygulanmaya başlayan birçok işlemi esnafımız internet ortamında gerçekleştirmek zorunda. Esnaf ve sanatkarlarımız, yenilikleri takip etme, kendi işlerini büyütme, reklam yapma, eticarete katılma, dükkanına malzeme alma gibi daha birçok konuda interneti kullanmak zorunda. Dolayısıyla elektrik, su gibi aynı şekilde internet de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldi. GSM operatörleri, maliyetleri artan ve ödemesi olan esnafımıza özel indirimli internet tarifeleri uygularsa, iyi bir teşvik olacaktır” dedi.

ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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