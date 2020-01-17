Kaş’ta voleybolun şampiyonu belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş’ta voleybolun şampiyonu belli oldu

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde, Adıyaman Çiğköfte'yi yenen Kalkan Esnaf takımı şampiyon oldu.

Kaş’ta voleybolun şampiyonu belli oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde, Adıyaman Çiğköfte’yi yenen Kalkan Esnaf takımı şampiyon oldu.
Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulandığı karşılaşmalar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı. Kazanılmış 2 set alan takım, yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip ilan edildi.
Kaş Spor Salonunda yapılan turnuvanın finalinde Kalkan Esnaf, Adıyaman Çiğköfte’yi yenerek şampiyon oldu. Sarıbelen Kooperatif’i mağlup eden Süleyman Çavuş Camii takımı üçüncülüğü elde etti. Bir ay süren turnuva sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan şampiyon takımı kutlayarak, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Hava Radar Komutanı Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş da final karşılaşmasını takip etti.

ANTALYA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülveren’de hak sahiplerine 320 daire inşa edilecek
YEREL HABERLER Gülveren’de hak sahiplerine 320 daire inşa edilecek
Antalya’da 475 bin 412 öğrenci karne heyecanı yaşadı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Antalya eğitimi, hem fiziki hem de içerik olarak her geçen gün daha kaliteli hale geliyor”
YEREL HABERLER Antalya’da 475 bin 412 öğrenci karne heyecanı ...
Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri uygulanmalı"
YEREL HABERLER Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri ...
Elmalı’da mezarlıklar tel çitle çevriliyor
YEREL HABERLER Elmalı’da mezarlıklar tel çitle çevriliyor
Nöbetçi eczanelerde 'gece' kuyruğu
YEREL HABERLER Nöbetçi eczanelerde 'gece' kuyruğu
Başkan Uysal: “Kaleiçi ahlakı oluşturmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Kaleiçi ahlakı oluşturmalıyız”
Yeşilköy’de sıcak asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Yeşilköy’de sıcak asfalt çalışması başladı
31.Hotel Equipment ve 27.Food Product Fuarı’na yerli ve yenilikçi ürünler damgasını vurdu 3 bin 700'ün üzerinde marka sergilendi
YEREL HABERLER 31.Hotel Equipment ve 27.Food Product Fuarı’na yerli ...
Faslı baldızını öldürdü, 'Cinayeti bayrak için işledim' dedi
YEREL HABERLER Faslı baldızını öldürdü, 'Cinayeti bayrak için ...
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: "Kayak merkezleri, termal oteller ile doğuya giden trenler yüzde 100 doluluğa ulaştı" "Sömestr tatilinde ekonomi canlanacak, turizm hareketi yaşanacak"
YEREL HABERLER TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: "Kayak merkezleri, ...
Hasta ve yakınlarına otel konforunda hizmet
YEREL HABERLER Hasta ve yakınlarına otel konforunda hizmet
TÜRSAB Batın Antalya Başkan Perçin: "Hollanda fuarında Türkiye konuşuluyor"
YEREL HABERLER TÜRSAB Batın Antalya Başkan Perçin: "Hollanda ...
Manavgat Adliyesinde yüzde 109,70’lik rekor başarı Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz: " 2019 yılında gelen 19 bin 532 soruşturma dosyası ve önceki yıllardan kalanlarla birlikte 21 bin 427 soruşturma dosyası karara bağlandı"
YEREL HABERLER Manavgat Adliyesinde yüzde 109,70’lik rekor ...
'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası
YEREL HABERLER 'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon ...
Birkan Polat'ın hedefi Avrupa'da derece yapmak Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat: "Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda daha başarılı olacağım" "En büyük hedefim dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak" "Annem ilk gösterimi gözleri kapalı izlemiş"
YEREL HABERLER Birkan Polat'ın hedefi Avrupa'da derece ...
Alara'daki iki HES'e 'iptal edilsin' başvurusu
YEREL HABERLER Alara'daki iki HES'e 'iptal edilsin' başvurusu
Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu
Teneffüs Park’ta yarı yıl eğlencesi
YEREL HABERLER Teneffüs Park’ta yarı yıl eğlencesi
Kovalamacada durduruldu, otomobilinde polis telsizi ve tabanca bulundu
YEREL HABERLER Kovalamacada durduruldu, otomobilinde polis telsizi ...
Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi
YEREL HABERLER Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi
Faslı baldız cinayetinin katil zanlısı, cinayetten sonra yüzmeye gitmiş Faslı eş, mahkemede sanığa dönüp ‘Kardeşimi neden öldürdün’ diyerek hesap sordu. Faslı baldızını katleden enişte hakim karşısında Sanığın karısı ve öldürülen kadının ablası Siham Karakaş: "Sanık kardeşimi dini nikahlı kendisine eş yapmayı istedi. 9 yıl boyunca tehditlerle yanında kaldım" "Sanık benim hayatımı bitirdi. Kardeşimin ölümü yüzünden babam felç oldu"
YEREL HABERLER Faslı baldız cinayetinin katil zanlısı, cinayetten ...
Her grip 'domuz gribi' değil
YEREL HABERLER Her grip 'domuz gribi' değil
Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ...
Antalyaspor'da rota Lukas Podolski
YEREL HABERLER Antalyaspor'da rota Lukas Podolski

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X