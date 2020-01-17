Yaz ve kitle turizmiyle öne çıkan başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz bölgesinde kış turizmi özellikle de kayak merkezleri yoğun ilgi görmeye başladı.

Batı Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya Saklıkent, Burdur Salda ve Isparta Davraz kayak merkezlerinde kış turizm sezonu başladı. Karne tatilinde ise kayak merkezlerindeki tesislerdeki doluluk oranı yüzde 90'ları aşmış durumda bulunuyor. Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, kayak merkezinin sezona hazır olduğunu ve kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiğini söyledi. Hafta sonları günübirlik ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Altıner, "Kayak merkezine genellikle günübirlik ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Bölgedeki mevcut otelde 130 yatak kapasitesi var. Önümüzdeki hafta 5 yıldızlı bir otel daha hizmete girecek. Gelecek yıl da daha önce Uzan Grubuna ait otel başka bir şirket tarafından işletmeye açılacak" dedi.

Emin Altıner, Saklıkent kayak merkezi yollarının yapıldığını, 3 yıl önce kış sezonunda 35 bin olan ziyaretçi sayısının 300 bine çıktığını ve önümüzdeki yıllarda da 1 milyon ziyaretçi hedeflendiğini kaydetti.



Salda Kayak Merkezi

Kamuoyunda Maldivler'e benzetilen Salda Gölü bölgesi aynı zamanda kış sezonunda kayak merkezi olarak da hizmet veriyor. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Kayak Merkezi son dönemlerde Salda Gölü gibi tanınmaya başladı. Salda Kayak Merkezi İşletme Müdürü Bilal Arslan, kayak merkezinin karne tatili için ziyaretçilere hazır olduğunu söyledi. Hafta sonları günübirlik 2 binden fazla ziyaretçinin geldiğini ifade eden Arslan, bölgede kış ve kar turizminin geliştiğini ancak şu andaki ziyaretçilerin genellikle yerli vatandaş olduğuna dikkat çekti.



Davraz Kayak Merkezi

Batı Akdeniz bölgesinde en gelişmiş kayak merkezi ise Isparta merkeze 25 kilometre mesafede bulunan Davraz kayak merkezi bulunuyor. Bölgede özel ve kamuya ait tesislerde 600'e yakın yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik, kar olduğu sürece kayak merkezinde sorun olmadığını kaydetti. Davraz kayak merkezinin ciddi bir alt yapısı olduğunu vurgulayan Çelik, "'Bölgemizde kış sezonu daha yeni başlıyor. Sömestr tatilinde ziyaretçi sayısı daha da artacak. Tesislerdeki yabancı sayısı yıl ortalamasına göre yüzde 30 civarında bulunuyor. Bu da Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılardan oluşuyor. Kayak merkezini tercih edenlerin yarısı Antalya'dan gelenler oluşturuyor. Muğla, Aydın, Denizli bir bölümde Konya'dan ziyaretçiler Davraz Kayak Merkezini tercih ediyor" dedi.



"Sirene Oteli yüzde 90 doluluğa ulaştı"

Sirene Davraz Oteli Müdürü Mustafa Özbey de 310 yatak kapasiteli otelin şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını bildirdi. Sömestrde yüzde 95 doluluk oranını yakalayabileceklerini anlatan Özbey, hafta sonları Davraz'a 56 bin ziyaretçinin geldiğine dikkat çekti. Mustafa Özbey, "Otelimizin yabancı müşterileri genellikle Antalya'da ve ilçelerinde yaşayan yerleşik yabancılar. Bunun yanında kongre turizmi için Antalya'ya gelen konuklar da 2 günlük için bölgemizi ziyaret ediyor, hafta sonlarını değerlendiriyor" diye konuştu.

ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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