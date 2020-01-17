Jandarmadan öğrencilere kitap

Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı yarıyıl tatili öncesi karne alan öğrencilere kitap dağıttı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, okullarda karne alan çocukların sevincine ortak oldu. Jandarma personeli, karne alan öğrencilere kitap, kalem ve benzeri hediyeler verdi.

Öğrenciler karne almanın ve jandarmanın dağıttığı hediyelerin sevincini yaşadı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, karnesini alan tüm öğrencileri kutladığını ifade ederek, “Karnedeki notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarabileceğinize dair inancınızı ve güveninizi hep diri tutmanızı diliyorum.” dedi.

ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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