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Kas hastası Ferhat´ın hayata tutunma çabası

DHA

ANTALYA'da, 6 yaşında bir tür kas hastalığı olan DMD tanısı konulan, 11 yaşında tekerlekli sandalyeye, 3 yıldır da yatağa mahkum yaşam sürdüren, yemek yiyemediği için mamayla beslenen, solunum cihazıyla nefes alıp verebilen ve 3 ay önce engelli maaşı kesilen Ferhat Yalçın (26), tüm olumsuzluklara rağmen umudunu koruyor. Yeni yılda sesinin duyulmasını isteyen Ferhat, kendine uzanacak yardım eli bekliyor.

ANTALYA'da, 6 yaşında bir tür kas hastalığı olan DMD tanısı konulan, 11 yaşında tekerlekli sandalyeye, 3 yıldır da yatağa mahkum yaşam sürdüren, yemek yiyemediği için mamayla beslenen, solunum cihazıyla nefes alıp verebilen ve 3 ay önce engelli maaşı kesilen Ferhat Yalçın (26), tüm olumsuzluklara rağmen umudunu koruyor. Yeni yılda sesinin duyulmasını isteyen Ferhat, kendine uzanacak yardım eli bekliyor.
Antalya'da oturan DMD hastası Ferhat Yalçın, 6 yaşında hastalık tanısının ardından kendini zorlu bir mücadelenin içinde buldu. 11 yaşına kadar okula gidebilen, zorlukla da olsa yürüyebilen Ferhat, bu yaştan sonra ayakta duramamaya başladı. Yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmeye çalışan Ferhat'ın yatağa mahkum hayatı 3 yıl önce yakalandığı griple başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme kapsamında olmayan, değeri 35 bin TL'lik öksürtme cihazı olmadığı için grip sırasında balgam atamayan Ferhat, soluk alıp veremeyince boğazı delinerek solunum cihazına bağlandı.
Halen yatağında kımıldamadan yatan, solunum cihazına bağlanan, yemek yiyemediği için mamayla beslenen, öksürtme cihazı olmadığı için annesinin boğazını aspire etmesiyle solup alıp veren, son 3 aydır da engelli maaşı kesilen Ferhat, her şeye rağmen umudunu koruyor.
2020 yılından çok şey bekleyen Ferhat'ın ilk dileği 'iyileşmek'. Yeni yıldan öksürtme cihazı, evde fizik tedavi isteyen Ferhat, yeniden engelli maaşına kavuşmayı da istiyor. "Ben de herkes gibi dışarı çıkmak, yemek yemek istiyorum" diyen Ferhat, kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan, odasında perdesinden nevresime kadar her eşyada Beşiktaş amblemi olan Ferhat'ın hayallerinden biri de Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ın oyuncularıyla tanışmak. Kendi evden çıkamadığı için Beşiktaşlı futbolcuları eve davet eden Ferhat, bu davete olumlu yanıt gelirse çok mutlu olacağını söyledi.
'ÇOCUKLARIMIZI ÖLÜME Mİ TERK EDELİM?'
Anne Şaziye Yalçın (50), Ferhat'ın evde fizik tedaviden yararlanamadığını, çok ihtiyacı olduğu halde öksürtme cihazının SGK ödeme kapsamında bulunmadığını söyledi. Anne Yalçın, "Oğlum 3 yıl önce gribe yakalandı. Öksürtme cihazı olmadığı için balgam atamadı ve enfeksiyon akciğerlerine indi. Nefes alıp veremeyince de boğazında trakeostomi (cerrahi yollarla soluk borusuna giden delik açılması) yapıldı. Şimdi makineye bağlı nefes alıp veriyor. Tamamen yatağa mahkum oldu" dedi.
DMD hastaları için en gerekli cihazların başında öksürtme cihazının geldiğini vurgulayan anne, "Bu cihazı alacak gücümüz yok. SGK da ödemiyor" dedi.
Ferhat'ın DMD tanısı aldıktan sonra 15 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü, o dönemde oğlunu hastaneye götürebildiğini anlatan Yalçın, "Yatağa bağımlı olunca fizik tedaviye gidemedik. Devlet bize evde fizik tedavi imkanı veriyor ama nereye başvurduysam fizik tedavi konusunu çözemedik. Şu anda fizik tedavi alamıyor. Yatağa bağlı diye çocuklarımızı ölüme mi terk edelim? Ölümünü mü bekleyelim. Devlet büyüklerimiz ne olur yardım edin bize. Kas hastası çocuklarımıza yardım edin" diye konuştu.
ENGELLİ MAAŞI DA KESİLDİ
Ferhat'ın engelli maaşının da 3 ay önce kesildiğini, gerekçe olarak eşinin üzerinde bir tarla olmasının gösterildiğini söyleyen Şaziye Yalçın, şöyle konuştu:
"Şu anda ben sadece anne bakım ücreti alıyorum. Ferhat'a genel sağlık sigortası (GSS) yapmak zorunda kaldık, çünkü babasının sigortasından da yararlanamıyor. GSS yatırmasak muayene ettiremiyoruz. Kullandığımız medikal cihazlar çok pahalı. Tüm bunların ücretsiz olmasını istiyoruz. Bu çocukları ölüme mahkum etmeyin."
'BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NE SESLENİYORUM'
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ferhat'´ın odasındaki her şeyin Beşiktaş amblemli olduğunu belirten Şaziye yalçın, Beşiktaş Kulübü'ne de seslendi. Daha önce kulübe ulaşmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını anlatan anne, "Ne olur Ferhat´ımın sesini duyun da onu ziyarete gelin. Çok istiyor Ferhat. Çok mutlu olacak" dedi.
FERHAT'IN ELİ AYAĞI ANNESİ OLDU
Yeni yıldan dileklerini, "İyileşmek istiyorum, herkes gibi dışarı çıkmak istiyorum, istediğimi yemek istiyorum, fizik tedavi istiyorum" şeklinde sıralayan Ferhat, yatağında kımıldayamasa da sosyal medyayı kullanarak yaşama tutunuyor. Annesine Facebook, Instagram kullanmayı öğreten Ferhat, onun yardımıyla hesaplarını takip ediyor.
Oğluyla birlikte sosyal medyayı kullanmaya başladığını söyleyen Şaziye Yalçın, "Bu yaştan sonra ben de sosyal medyayı kullanmayı öğrendim Ferhat ile birlikte. Onun sayfasını açıyorum. Söylediklerini yapıyorum. Beğenilere yorumlar yazıyorum. Oğlumun günü yatakta sosyal medyayı takip ederek, televizyon izleyerek geçiyor" dedi.

ANTALYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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