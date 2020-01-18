Robert Prosinecki: “5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik”

Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 51’lik skor ile mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Kırmızı kart ile gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, maçtan kötü bir sonuç elde ettiklerini ifade etti. Prosinecki, “51 maç kaybetmek kötü bir sonuç. İyi değil 5 gol yemek ama 35 dakikaya kadar çok iyi oynadık. Maçın kırılma anları yaşandı. Golü yememiz ve ardından yediğimiz kırmızı kart ile gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik. Ardından sıfır konsantrasyon ile maçın bazı bölümlerinde oynadık. Özellikle 10 kişi kalınca. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. İyi oynadılar, hak ettikleri bir galibiyet oldu. Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim, ihtimal de vermezdim. Oyunun kontrolünü elinde tutan takım bizdik ama futbolda bunlar var. Bizlerin çalışmaya devam etmesi lazım. Çalışmak zorundayız. Ligde kalmak için. Önümüzde çok kısa zamanda bir Fenerbahçe maçımız var. Salı günü oynayacağız o maça hazırlanacağız. Ondan sonra kader maçı diyeceğimiz bir Ankaragücü maçımız var. Bu maçta yaptığımız hataların analizini yapacağız. Neler yaptık neleri doğru yanlış yaptık futbolcularımızla konuşacağız. Gustavo hazır değil, Pedro sakatlıktan yeni çıktı. Bu oyuncularımız hazır hale getirdiğimizde ve bu da kısa zamanda gerçekleşecek. Herkes gerçek Kayserispor’u izleyebilecek” diye konuştu.

ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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