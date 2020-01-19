Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 30 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından Halil Akbunar’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada Leschuk’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğukan’ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

16. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol çaprazdan ortasına altı pas içerisinde topa dokunan Halil Akbunar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01

36. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza ahası içinde Serdar Gürler'in şutu kaleci Boffin’den sekti. Topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02

45+3. dakikada Napoleoni'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 03



Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Özgür Ertem xx

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Chico xx, Diego xx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx, Charles xx, Amilton xx, Chahechouhe xx, Doğukan Sinik xx, Leschuk xx

Yedekler: Ferhat, Eren Albayrak, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Ufuk Akyol, Harun, Veysel, Mikail, Bünyamin

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Göztepe: Beto, Murat Paluli xx, Schwechlen xx, Borges xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Andre Castro xx, Halil Akbunar xxx, Napoleoni xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx

Yedekler: Mehmet, Eren, Costa, Kerem, Ege, Gassama, Tripic, Yalçın, Batuhan, Deniz Kadah

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Goller: Halil Akbunar (dk. 16), Serdar Gürler (dk. 36), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Doğukan, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor)

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

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