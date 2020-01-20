'Jandarma komutanıyım' diyen dolandırıcının planını, taksici bozdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde cep telefonuyla aradığı yağ üreticisine kendisini ilçe jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcı, 100 kilo zeytinyağı aldı. 10 bidona doldurulan zeytinyağlarını ilçedeki bazı iş yerlerine satmaya çalışan dolandırıcının oyununu, taksici bozdu. Yağlar sahibine teslim edilirken, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gazipaşa'da zeytinyağı üreticisi Ali Atalay'ı cep telefonuyla arayan kişi, kendisini ilçe jandarma karakol komutanı olarak tanıttı ve 100150 kilo zeytinyağı istedi. Ali Atalay komutan olduğuna inandığı kişinin telefonu üzerine 10'ar kiloluk 10 bidon zeytinyağı ayarladı. Şüpheli, bu kez ilçede taksicilik yapan Süha Sayın'ı arayıp, zeytinyağı bidonlarını alıp, tarif ettiği iş yerlerine bırakmasını söyledi. "1 saat sonra seni ararım" diye telefonu kapatan şüpheliden adresi alan taksici Süha Sayın, ilçe merkezine döndüğü sırada durumdan şüphelendi. Kendisini arayan kişinin ilçe jandarma komutanı olup olmadığından şüphelenen Süha Sayın, jandarmaya haber verdi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bir süre sonra şüpheli, taksici Sayın'ı tekrar aradı. Yağları alıp almadığını soran şüpheli, bunları tarif ettiği iş yerlerine bırakmasını istedi. Bu sırada İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekip de durumu aydınlatmak için takibe başladı. Taksici Süha Sayın, durumu telefondaki şüpheliye belli etmeden söylediği adreslere gitti. İşletme sahipleri aynı kişinin kendilerini de aradığını ve komutan olduğunu söylediğini, yağ almak için beklediklerini anlattı. Bu sırada duruma müdahale eden jandarma yağlara el koydu. Bidonlar içindeki zeytinyağları sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, sözde 'jandarma komutanı'nın yakalanması için çalışma başlattı. Gazipaşa cumhuriyet savcısının talimatıyla taksici Süha Sayın ve yağları veren üretici Ali Atalay'ın ifadelerine başvuruldu.

'JANDARMA İSİMSİZ HAT OLDUĞUNU BELİRLEDİ'

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

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