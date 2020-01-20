Muratpaşa Belediyesi, imar planı reddini mahkemeye taşıyor

Muratpaşa Belediyesi, imar planı değişikliği talebinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla reddedilmesini mahkemeye taşıyor. Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada İdare Mahkemesi’nde açılacak davaya ilişkin hazırlanan dilekçede, reddedilen düzenlemeyle ilçe sınırlarında vatandaşların mülkiyet haklarını kullanabilmesinin ayrıca devlet kuruluşlarının uğradığı haksız kamulaştırma külfetini en aza indirerek kamu zararının önüne geçmenin amaçlandığı belirtildi.



"Belirli kullanımlar mümkün"

Bu amaçla uygulama imar planlarına ait plan notları değişikliğiyle resmi kurum, belediye hizmet alanı, kütüphane, PTT, polis karakolu, dispanser, sağlık ocağı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kullanabileceği alanların ‘sosyal altyapı alanları’ olarak değerlendirilmesine imkan sağlandığı dilekçede yer aldığı bildirilen açıklamada bu bağlamda söz konusu alanların çevre emsal ve yapılaşma koşullarını aşmayacak şekilde, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri olarak kullanılabileceği kaydedildi. Bu değişiklerin ilgili kamu kurumun uygun ve proje uygunluk görüşüne bağlı olduğu da dilekçede anlatılırken Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin de söz konusu değişikliğin yasal zeminin oluşturduğu dile getirildi.



Rantı engelleyecek düzenleme

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin oy çokluğuyla reddedilen değişiklik teklifinin, kamu alanlarının ‘ranta’ kurban edilmesini engelleyecek nitelikte olduğunu da vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

“Bu alanların, konut ve ticaret gibi kullanımlar önerilerek ranta kurban gitmemesi için plan değişiklik teklifi sunulabilecek kullanımlar kısıtlanmıştır. Söz konusu alanlarda ancak toplumun kültürel, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla bir kullanım söz konusudur. Ayrıca plan değişikliği teklifinin ilgili taşınmazın tüm maliklerince sunulması şartı da getirilmiştir.”



Doğrudan kamu yararı

Teklifin Muratpaşa’da, yaklaşık 300 parselde, 1 milyon 35 bin metrekare alanı ilgilendirdiği dilekçede ayrıntılarıyla yer alırken düzenlemenin kamu kurum ve kuruluşlarını kamulaştırma zorunluğundan doğan büyük bir mali külfetten kurtaracağı belirtildi. Dilekçede, söz konusu kamulaştırmalarını mali yükünün 2 milyar 70 milyon lira olduğu bilgisi aylaşıldı.

Yapılacak bu değişikliğin hem mahalle aralarında işlevsiz ve mezbelelik halde bulunan alanları Antalyalıların yaşam kalitesini artıracak çalışmalarla kente kazandırırken hem de büyük bir kamu zararının önüne geçeceğinin ifade edildiği dilekçede “Dolayısıyla gerek kamu kurumlarının gerekse de vatandaşların doğrudan yararına ve detaylı bir düzenleme öngörülmüştür” denildi. Encümende alınan kararla Muratpaşa Belediyesi’nce hedeflenen çözüme ulaşıldığı belirtilirken, konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle de yargıya gidildiği ifade edildi.

Dava dilekçesinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararın hukuka aykırı olduğu savunularak kararın iptali talep edildi.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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